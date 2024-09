Rennes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Rennes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois arrachent le match nul, 1 but partout.

Les lensois ont bataillé ferme dans un match intense et âpre face au Stade Rennais. Après avoir bien débuté, ils ont été débordés par des rennais plus justes techniquement et qui ont alors rapidement ouvert la marque après un pénalty concédé par Khusanov, plutôt malchanceux sur ce coup.

Will Still allait dès la mi-temps opérer plusieurs changements et remaniements tactiques, avec la sortie dès la pause de Florian Sotoca. Avec l'entrée d'Ojediran, l'organisation au milieu de terrain changeait avec la montée d'un cran d'Andy Diouf, et pour résultat un retour aux affaires devant la cage de Mandada. Le trio offensif terminant le match étant constitué de Fulgini, Saïd et Nzola.

Ces deux derniers hommes allaient décrocher une égalisation méritée, au bout du temps additionnel, de la VAR, et, à l'image du match, d'un combat dans la surface de réparation (90+7).

Lens enchaine un troisième match nul en L1, mais n'a à rougir d'aucun de ceux-ci.

SAMBA (5) : Sollicité surtout en première période, il a répondu présent. On le sentait moins précis début le début de saison dans ses relances, il a été très en-dessous de son meilleur niveau sur ce point.



MEDINA (5) : Toujours à l'aise dans les matchs âpres, il n'a pas réalisé son meilleur match mais a sû se montrer présent et son engagement a toujours été total.



KHUSANOV (5) : Il n'a pas eu de chance et a concédé le pénalty sans pouvoir y faire grand-chose. Il s'est remis dans le bon sens de la marche avec une belle prestation quelque minutes après cela.



GRADIT (6) : Peut-être le meilleur des trois de derrière, il a été précieux sur certaines interceptions.



FRANKOWSKI (6) : Il n'a pas ménagé ses efforts malgré le peu de réussite qu'il a connu dans ce qu'il a entreprit. Beaucoup de frustration chez lui aujourd'hui.



CHÁVEZ (5) : Titularisé un peu par défaut, il a aussi beaucoup donné sur le flanc gauche, malgré quelques séquences un peu brouillon. Remplacé en fin de match par MACHADO.



THOMASSON (3) : Il n'a pas eu l'impact qu'il avait au mois d'août au milieu du terrain. Repositionné après les faits de matchs, il n'est pas resté longtemps sur la pelouse après la pause. On a retrouvé un peu le Thomasson sans saveur de la saison dernière...

Remplacé par NZOLA avant l'heure de jeu. Ce dernier a été une bonne surprise, mais il a eu beaucoup de mal à se placer correctement en rapport avec ses coéquipiers. Il inscrit le but de l'égalisation sur un second ballon au terme de la longue bataille que fût la seconde période (90+7).



DIOUF (5) : Il enchaine les matchs sans nécessairement sortir du lot ou s'avérer décisif. Doit encore donner plus.



ZAROURY (5) : Il a eu plus de mal aujourd'hui à se trouver dans les bons coups, malgré un bon début de match avec de belles transmissions. Remplacé par FULGINI, qui a fait une bonne entrée, mais n'est toujours pas décisif.



SOTOCA (3) : Sorti à la mi-temps, il semble avoir perdu son totem d'immunité, finalement. Avant cela, il avait commis quelques erreurs de concentration, et ses dézonages n'ont guère aidé à trouver de la stabilité dans l'entrejeu. Remplacé par OJEDIRAN, vois ci-dessous.



OJEDIRAN (6) : Son entrée a permis aux lensois de se montrer plus dangereux, en conjugaison avec un nouveau triangle pointe basse au milieu de terrain. Très impactant aux duels, il a aussi écopé d'un carton jaune, avant de se blesser et de devoir laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pendant quinze minutes...

LABEAU LASCARY (4) : Titulaire, il a essayé de peser sur la défense rennaise, mais n'a quasiment jamais eu le dessus sur ses vis-à-vis. Encore trop tendre pour la Ligue 1, il emmagasine néanmoins l'expérience, en espérant qu'il puisse se montrer plus utile et plus décisif à l'avenir. Remplacé par SAID, une nouvelle fois dans un rôle de super-sub qui est allé se battre pour arracher l'égalisation.