Reims - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Reims - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0.

De retour à Reims, Will Still a aussi retrouvé une autre zone de confort sur le champ tactique, avec une défense à quatre avec Medina à gauche, Danso et Khusanov en charnière, et Frankowski à droite. Devant, Zaroury, Fulgini et Labeau Lascary épaulaient Nzola. Sotoca, Gradit et Machado faisane tles frais de cette recherche d'efficacité.

Lens, comme de coutume, attaquait le match pied au plancher, avec l'intensité attendue. C'est Adrien Thomasson, plus que jamais le maître à jouer lensois, qui déverrouillait la situation à la 23ème minute, avec une frappe qui venait rapidement après une récupération heureuse dans la surface. Après une réaction rémoise, jusqu'aux premières minutes de la seconde période, Lens gérait le temps et son adversaire, dangereux en contre et via le japonais Ito. Finalement, le but du break est venu via Fulgini et Nzola. L'efficacité offensive est revenue, et c'est bien là le principal, pour le moment, même si à minimum pour ce soir, le racing a abandonné son traditionnel dispositif à trois derrière.





SAMBA (6) : Par forcément auteur d'une première période sereine, il a élevé son niveau de jeu et a sorti les arrêts nécessaires pour que Lens puisse gérer son avance en seconde période.



FRANKOWSKI (5) : Un cran derrière sa position habituelle, il a été discret et a simplifié son jeu.



KHUSANOV (7) : Aligné à la gauche de Kevin Danso dans une charnière à deux, il revenait de suspension, toujours aussi coriace et toujours sur la pente ascendante dans sa progression.



DANSO (7) : Lui aussi a aligné une prestation digne de son niveau habituel. il aurait pû se muer en passeur si Nzola n'avait pas raté son piqué, quelque minutes avant le 2-0.



MEDINA (4) : Aligné sur la gauche de la défense, avec une belle liberté de mouvement, il n'a pas brillé défensivement face à Ito. Bien présent aux avant-postes, mais en laissant beaucoup d'espace à combler derrière lui.



THOMASSON (8.5) : Il a été très actif au pressing, et a montré une belle capacité de percussion. Il débloque la situation avec un tir à la suite d'une récupération heureuse, une instantanéité qui manque beaucoup au racing cette saison. Le meilleur sur le terrain ce soir.



DIOUF (3) : Il s'est surtout illustré par ses fautes, aux côté d'un Thomasson qui a brillé. Sorti dès la mi-temps pour éviter l'expulsion par EL AYNAOUI.



EL AYNAOUI (5) : Entré à la pause pour remplacer DIOUF, averti, il doit encore retrouver le rythme qui avait fait de lui un titulaire la saison passée.

LABEAU LASCARY (4) : Décalé à droite, il a participé quand il le fallait au jeu défensif. Mais trop peu en vue sur le plan offensif, où il n'a pas sû se rendre disponible. Remplace par SOTOCA (71ème).



FULGINI (5) : Il a une nouvelle fois sû convaincre son coach d'une titularisation, pour une partie légérement meilleure que ses dernières sorties. Il trouve notamment Nzola pour le but du break, avant de sortir pour OJEDIRAN.



ZAROURY (4) : Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque, il a pû montrer par moments sa qualité technique dans les petits espaces. Trop peu pour peser sur le match. Remplacé par MACHADO, pour repasser à cinq derrière après le 2-0.



NZOLA (6) : Encore imprécis malgré une belle activité, il a finalement retrouvé l'efficacité deux minutes après avoir raté un piqué. Sorti touché en fin de match, par CHAVEZ.