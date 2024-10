RC Strasbourg - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Strasbourg - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 2 buts partout.

Face à une équipe strasbourgeoise qui lui ressemble, et qui est la sensation de ce début de saison, le racing enchaîne un cinquième match nul d'affilée. Si l'efficacité offensive a été au rendez-vous, grâce notamment à un Nzola sur la pente ascendante, deux erreurs ont conduit les locaux à un match nul certainement pas immérité. Lens en revanche, pouvait tout de même espérer mieux avec un Khusanov impérial derrière, et un duo Thomasson-Diouf de plus en plus huilé.





SAMBA (4) : Pas dans un de ses meilleurs soirs, le capitaine a aussi été pris à la faute sur le premier but strasbourgeois.



MEDINA (6) : Il a joué avec beaucoup de vice, ce qui lui a valu un avertissement.



KHUSANOV (8.5) : Certainement le meilleur lensois sur la pelouse ce dimanche. Il a dégouté les attaquants strasbourgeois, et ce nouveau point pris à l'extérieur est beaucoup pour lui.



SARR (5) : Il a réalisé un match discret, avec encore un retard certain en terme de rythme.



FRANKOWSKI (4) : Très peu visible, il a néanmoins bien défendu. Remplacé par AGUILAR en fin de match, auteur d'une bonne entrée.



CHÁVEZ (4) : Pas du tout dans son match en première période, il a réalisé un meilleur second acte, notamment offensivement. Mais il provoque et surtout aussi le pénalty de l'égalisation...



THOMASSON (7) : Il a réalisé une grosse première période, avant de perdre un peu de justesse technique en seconde, où il aurait pû faire aussi la différence. Passeur décisif pour Nzola dès le début du match.



DIOUF (7) : Auteur d'encore un ou deux mauvais choix, il monte néanmoins en puissance, et son but en est un symbole. Remplacé par PEREIRA DA COSTA (85ème).



FULGINI (5) : Pour son 200ème match de Ligue 1, il a réalisé un nouveau match passable. Son coach a attendu la 72ème minute pour le remplacer par MENDY, qui a aidé à conserver le score.



NZOLA (8) : Avec Khusanov, il a été l'un des meilleurs éléments sur la pelouse, et confirme ses bonnes dispositions de ces dernières semaines. Buteur tôt dans le match, il n'était pas loin de doubler, voir de tripler la marque.



SAÏD (5) : Très peu en vue aux côtés d'un Nzola très complet. Il aurait pû inscrire le but du 3-2 au terme d'un mouvement solitaire dans la surface; Remplacé par SOTOCA, auteur d'une bonne entrée.