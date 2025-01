RC Lens - Toulouse : Les notes MadeInLens

MiL

V oici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Toulouse qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0 .





Ambiance morose en interne sur fond de mercato hivernal, arbitre peu apprécié et accueilli par une bronca, un déluge d'absents et de blessés, et efficacité offensive encore aux abonnées absentes lors d'une première période, qui, malgré tout, laissait présager de mieux, si un brin de réussite voulait bien sourire aux lensois...

Il n'en fût rien, et il n'a fallu en fait que l'expulsion directe de David Pereira Da Costa (61ème) pour que le match entier ne dégoupille. Personne ne s'étonnera néanmoins du scénario, tant les raisons citées ci-dessus sont nombreuses.

Rejoints au classement par leurs adversaires du jour, les lensois vont devoir se faire une raison d'être, et utiliser cette saison de transition pour retrouver une identité dans leur animation offensive, voir de travailler leur fondamentaux : Avec deux tiers de la possession, 14 tirs mais un seul cadré, et 7 corners, il y avait encore matière à mieux faire ce week-end.

KOFFI (7.5) : Entré à l'échauffement avec sa propre musique et un bel accueil, il a mis à profit la reconnaissance de ses supporters en faisant un excellent match, notamment en première période, seulement gâché par ce but qui aura suffit à la défaite.



FRANKOWSKI (5) : Il a eu du mal à trouver l'équilibre entre des tâches défensives plus importantes, et ses montées où il reste très offensif. Comme tout ses coéquipiers, il n'a pas trouvé le bon dosage dans ses centres.



SARR (7) : Il avait effectué un excellent match, mais demeure une des bonnes surprises (il en faut) de la journée, avec de belles interceptions. Mais il provoque aussi et surtout le pénalty de la défaite.



DANSO (6) : Un peu en retrait dans ce match, mais aussi vite freiné par un avertissement, il était moins à l'aise dans son duo avec Sarr qu'avec Facundo Medina.



MACHADO (6) : Il a parfois fourni de gros efforts pour accélérer le jeu sur le flanc gauche, mais n'a pas réellement pesé. Remplacé par CHAVEZ, qui sort sur blessure.



DIOUF (4) : Même s'il a touché beaucoup de ballons, son impact a été minime. Les toulousains l'avaient cerné et l'ont laissé s'empaler sur leur rideau défensif, avant de lancer leurs contre-attaques.



THOMASSON (7) : Il a montré une belle aisance balle au pied et sa justesse technique mériterait d'être suivie de meilleures intentions à la création.



SOTOCA (6) : Il a retrouvé une activité intéressante dans une zone du terrain qu'il connait par coeur, et avec Frankowski derrière lui. Mais il n'est toujours celui par qui la décision pourrait venir. Remplacé par le jeune Gabin CAPUANO, pour sa première avec les pros!



FULGINI (3) : Il a essayé de se rendre utile malgré un placement laissant à désirer, surtout offensivement. On mettra à son crédit quelque retours défensifs ainsi qu'un peu plus de présence une fois assigné au flanc gauche, lorsque l'équipe a été réduite à dix. Remplacé par OJEDIRAN.



ZAROURY (3) : Il est resté sagement adossé à sa ligne de touche, attendant le ballon avant d'échouer à éliminer, ou à décrocher un centre anodin. Il a aussi trop ralenti le jeu là où on attendrait de lui de l'accélérer. Remplacé à la mi-temps par PEREIRA DA COSTA, auteur d'une bonne entrée avant d'être le facteur X malheureux du match, avec son expulsion à l'heure de jeu.



NZOLA (5) : Un peu plus esseulé qu'à l'accoutumée, seul au milieu des trois centraux toulousains, il aurait pû faire la différence avec sa puissance dans la profondeur. On l'a rarement laissé jouer sur ces qualités.