RC Lens - SCO Angers : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - SCO Angers qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Les lensois, avec un nouveau gardien, ont réalisé l'essentiel dans un match pauvre techniquement et sur un terrain gras. Frankowski est le seul joueur qui ce soit véritablement illustré face à une opposition angevine qui était venu tuer le temps, faute de pouvoir mieux faire. Lens recolle un peu aux places européennes au classement.

RYAN (6.5) : Premier match pour l'international australien qui arrive avec un statut particulier. Un choc culturel également, entrevu dans sa gestion de l'échauffement d'avant-match. S'il a eu besoin de quelques minutes et de quelque dégagements pour prendre la mesure de Bollaert, il a répondu présent sur le seul ballon véritablement chaud de la partie côté angevin. Et ce sont là les matchs les plus compliqués à gérer pour un gardien, dit-on. Ajoutez une clean-sheet et trois points, et ce Mathieu Riou de l'hémisphère sud a réussi sa première, semble-t'il.



FRANKOWSKI (8) : Très offensif même en première période, il a dévoré les espaces, parfois en percussion, parfois avec sa vitesse, et bien combiné avec un Sotoca peu attrayant ce dimanche. Son but souligne une prestation digne de son meilleur niveau sous le maillot lensois. L'homme du match, son but victorieux soulignant sa prestation.



SARR (5) : Il a une nouvelle fois plutôt rassuré en relayant Kevin Danso dans les deux systèmes connus. Plutôt aspiré par la vitesse de certains angevins, néanmoins.



GRADIT (7) : Il a réalisé un match intéressant même s'il ne s'est pas montré dans la relance ou en soutien, laissant cette tâche à Medina. Il a plutôt bien endossé le rôle de taulier, avec Sarr à ses côtés, Medina excentré et un nouveau gardien derrière lui.



MEDINA (6) : Préféré à Machado pour débuter à quatre derrière, il n'a pas été forcément à l'aise en tant que latéral. A revécu dès la seconde période et au retour au 3-5-2.



MACHADO (5) : Entré à la pause, il s'est montré trés offensif et dynamique, même s'il a parfois aussi baissé un peu de ton, certainement après son erreur de jugement de la semaine passée.





EL AYNAOUI (7) : Il revient en bonne forme et son coach avait décidé de l'aligner d'entrée. Il a fait du bien au milieu, permettant à Thomasson de créer plus, alors que NEA restait au soutien.



THOMASSON (6) : Avec El Aynaoui à ses côtés, il a de nouveau fourni une bonne prestation et son coach a pû profiter de sa polyvalence au milieu de terrain en cours de match.



SOTOCA (4) : Même s'il s'est bien comporté au milieu de terrain, les combinaisons dans lesquelles ils était impliqué n'ont rien donné, souvent par sa faute. Blessé, il a été remplacé à la mi-temps par MACHADO, avec en sus un changement de système salvateur.



FULGINI (4) : Invisible sur le côté gauche, il a été un peu plus impliqué en seconde période en étant recentré. Il a trop souvent joué vers l'arrière, même dans des situations où ses qualités devraient lui permettre de créer le danger.



KOYALIPOU (5) : Il a montré un petit peu plus de technique que la semaine passée, et il a sans cesse harcelé au pressing. Il n'a malheureusement pas suffisamment réussi à enchainer ses mouvements pour se mettre en position dangereuse.



NZOLA (4) : En pivot, il a pesé sur la défense angevine, mais n'a jamais réussi, comme son compère Koyalipou, à enchainer pour se montrer décisif. Il a aussi eu les ballons de but, manqués. Son remplacement par SAID a été compréhensible.