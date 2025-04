RC Lens - Saint-Etienne : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Saint-Etienne qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 et parviennent à enchaîner à domicile.

Dans une belle ambiance, que ce soit au stade ou en ville, le racing est parvenu, à forcé d'abnégation, à venir à bout de stéphanois peut-être destinés à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. La prestation collective a encore été plombée par quelques contre-performances individuelles sur les plans techniques et athlétiques, et notamment devant (Saïd, Sotoca), mais aussi avec Malang Sarr, titulaire en axe-droit.

Mais les autres joueurs présents au coup d'envoi ont largement répondu présents, et un score plus large aurait mieux reflété la physionomie de la rencontre, malgré quelques péripéties (but annulé à Machado, pénalty stoppé par Ryan). Les pistons Aguilar et Machado se sont mis en lumière, de même que Juma Bah, les milieux de terrain, et le finisseur Koyalipou.





RYAN (8) : Une semaine après avoir causé la défaite dans le derby à Lille, il s'est appliqué sur ses relances courtes et a capté les ballons chauds pour un grand regain de sérénité. Evidemment, il garde aussi le score vierge avec un bel arrêt, e deux temps, sur le pénalty de Cardona. Dans l'ensemble, il signe un très bon match, ce qui n'était pas évident après le match de la semaine passée.



MEDINA (6) : Il est apparu quand il le fallait et notamment sur la relance ratée de Malang Sarr en début de match. Evoluant très décalé à gauche, il a mis dans de bonnes dispositions offensives son ami Machado.



BAH (8) : Il est revenu après son choc avec Gradit et avec deux dents en moins. Il a pour l'occasion permis au racing d'enchainer à domicile, et a fourni un match de taulier où il a glané tout ce qui passait dans sa zone. Il est même apparu sur une action chaude sur corner, mal conclue par Medina.



SARR (2.5) : Aligné dans l'axe-droit, il fait partie, avec Saïd, des mauvais choix de Will Still. Dès le début du match, son positionnement l'a mis mal à l'aise et il a servi Davitashvili pour un face-à-face avec Ryan quasiment dès la première minute du match. S'il s'est ensuite un peu repris, il est fautif sur le pénalty concédé en fin de première période. Ses limites techniques reviennent trop souvent en lumière, et son statut devrait être rapidement remis en question.



AGUILAR (8) : Il est celui qui s'est le plus montré, surtout en première période, avec des choix rapides et justes qui ont mené le racing vers le but adverse. Avec plus de justesse dans le dernier geste, il aurait pû espérer signer une de ses meilleures prestations sous le maillot lensois.



MACHADO (7) : Comme à son habitude, il a beaucoup essayé de jouer vers l'avant, avec un Medina qui l'a bien couvert ce dimanche après-midi. Buteur avant de voir, là aussi comme d'habitude, la VAR annuler l'avantage lensois pour un cheveu, il est sorti en fin de match pour ZAROURY, qui n'a pas fait sa plus mauvaise entrée, sans plus.



DIOUF (7) : Avec une belle présence dans un milieu de terrain dominateur (au contraire de la semaine passée), il illumine le match lensois avec sa passe pour Machado, qui mènera au but de la victoire de Koyalipou.



EL AYNAOUI (7) : Son influence a logiquement baissée, en évoluant un cran plus bas en la présence de Thomasson et Diouf, et au détriment de Mendy. En première période, il a aussi tenté de loin, n'oubliant donc pas de venir apporter le surnombre.



THOMASSON (8) : Un des lensois les plus justes techniquement, il a aussi retrouvé son coffre. Grâce à son activité, Lens a concédé très peu d'occasions, et a ausi ipû se tourner rapidement vers l'avant.



SOTOCA (5) : En soutien de Saïd, il s'est montré plutôt de concert avec Aguilar, et a même été trouvé parfois dans la profondeur. Désormais trop juste sur le plan athlétique, cela n'a pas suffit pour faire de différence. Remplacé par ZAROURY (66ème).



SAÏD (3) : Une nouvelle fois, il a été transparent pour une de ses titularisations, presque par défaut. Il a semblé à court de jus athlétiquement, et a aussi pêché techniquement. Remplacé par KOYALIPOU (66ème), qui a montré beaucoup plus d'envie et d'énergie. Buteur en passant devant son défenseur sur un centre de Machado, à bout portant devant le but stéphanois (75ème).