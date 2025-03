RC Lens - Rennes : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Rennes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Enfin une victoire à domicile pour le racing, qui a remporté ce match dans une ambiance chargée d'émotions. Bien qu'en ayant débuté la rencontre en étant sur la défensive, comme face à Marseille une semaine plus tôt, les lensois ont ensuite pris le match en main, malgré une rude bataille dans le pressing. Wesley Saïd a inscrit le but de la victoire en début de seconde période, suite à un corner. Matt Ryan et Neil El Aynaoui se sont illustrés. Il demeure cependant quelques déceptions individuelles, devant notamment.





RYAN (7) : Sollicité à de nombreuses reprises sans jamais réellement devoir sortir de grosse parade, il a montré beaucoup de maitrise et de présence dans sa surface. Une bonne mention aussi pour son jeu au pied, même sous pression. Il semble avoir trouvé pleinement sa place depuis son arrivée, pourvu que cela dure!



MEDINA (6) : Il reste comme depuis le début de l'année plus discret dans le jeu, et un peut-être un cran en-dessous son meilleur niveau. Rien de dramatique.



BAH (7) : A nouveau titulaire, il a fourni une très belle prestation, jouant de son physique et de son envergure sur les interceptions. Prometteur.



GRADIT (8) : Il a sorti son costume de patron et a fait un match plein, sans jamais être pris à la faute.



AGUILAR (7) : Il a débuté assez mal son match, mais est rapidement monté en puissance et il a pû combiner et gagner beaucoup de mètres balle au pied sur le côté droit.



MACHADO (5) : Moins efficace que d'habitude sur ce match, il a été sous le pressing rennais qui l'a empêché de progresser sur son flanc.



MENDY (5) : Plus discret qu'à Marseille, il a eu du mal à se mettre en lumière aux côtés d'un El Aynaoui stratosphérique.



EL AYNAOUI (8.5) : Dans une dure bataille au milieu de terrain, il a brillé par sa capacité à récupérer et à se projeter.



SOTOCA (7) : Il a fourni un excellent match, en jouant très juste techniquement et trouvant aisément ses partenaires. Il a retrouvé du jus, et aurait même pû inscrire un but face à son ancien coéquipier, après avoir intercepté le ballon lors de la première relance rennaise.



AGBONIFO (4) : Sa titularisation a été décevante. Il a bien sur deux ou trois actions tenté de créer une étincelle grâce à sa capacité d'élimination, mais son pressing et son influence globale ont été bien trop négligeables. Remplacé à la mi-temps par Nzola (voir ci-bas).



SAÏD (7) : Il n'a pas manqué cette fois-ci l'occasion de rappeler quel buteur clinique il peut être. Son match avait très bien débuté, avec beaucoup d'appels, et des efforts défensifs appréciés. Il a inscrit le but de la victoire, sur corner, dès le retour des vestiaires. Comme à son habitude, son impact a fortement baissé après l'heure de jeu. Après la mi-temps, il avait aussi été repositionné sur le côté gauche, une position un peu inhabituelle pour lui.



NZOLA (3) : Entré certainement pour offrir plus de possibilités en déviations vers Saïd notamment, il a été encore plus décevant, sur cette mi-temps, qu'Agbonifo. Peu percutant en profondeur, il n'a aussi pas réussi à être efficace dos au but ou au duel, ses qualités pourtant habituelles.