RC Lens - Reims : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Reims qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0.

Lens a vu se dérouler le scénario à craindre face à un Stade de Reims qui cherche à sauver sa place en L1. Mené au score peu après la demi-heure de jeu par Nakamura, ce dernier a doublé la mise sur un dernier contre fatal en fin de match.

Même si les lensois pourront répéter qu'ils se sont à nouveau créé des occasions, l'inefficacité offensive, et le manque de justesse technique devant le but et dans les centres ont atteint un nouveau sommet cette saison. Cela restera certainement la marque de cet exercice lensois 2024-2025, avec aussi le goût, ce vendredi, que la saison semble déjà terminée.





RYAN (4) : Il a subit la loi des contres rémois, notamment le second où il ne peut pas faire grand-chose une fois laissé seul par sa défense.



MEDINA (6) : Avec sa grinta habituelle, on a senti qu'il profitait au maximum de ses derniers matchs, probablement, à Bollaert. Malheureusement, son apport dans le surnombre n'a pas pû être bonifié dans l'état actuel du collectif lensois.



GRADIT (4) : Pour son retour après son choc à la tête, et sa prolongation de contrat, il a raté plusieurs transmissions et a peu joué avec ses jeunes partenaires sur le flanc droit.



ANTONIO (4) : Titulaire au poste de piston droit, il a réussi à se montrer en début de match, malgré quelques erreurs techniques. Il lui a manqué, bien sûr, des automatismes et une vraie expertise du poste, et a été peu impactant. En seconde période, Tom POUILLY a eu sa chance à sa place.



DIOUF (6) : Il a bien sûr encore pêché dans ses derniers choix. A défaut, il progresse encore dans sa capacité à percer et porter la balle, en résistant sous la pression. Dommage que les mètres gagnés n'aient servis qu'à mieux venir s'écraser sur le rideau adverse. Sorti dans une incompréhension partagée par Bollaert, pour OJEDIRAN.



THOMASSON (6) : Il a été un poumon très utile au milieu de terrain, ne rechignant jamais aux retours défensifs. Techniquement au-dessus, malgré une ou deux mauvaises transmissions, son jeu a néanmoins aussi souvent ralenti les actions. En seconde période, il s'est de plus porté aux avant-postes.



SOTOCA (6) : Il a été un liant très utile en redescendant assez bas en première période. Il a aussi eu quelques balles de but, de la tête. Dans un match aux nombreux changements, il a aussi été celui qui a été le plus polyvalent. Sorti pour NZOLA, qui, dès l'échauffement d'avant-match, ne semblait plus concerné, et nonchalant.



ZAROURY (5) : Il a réalisé sa meilleure sortie depuis longtemps, ce qui n'est pas non plus beaucoup dire. Il a participé à l'inefficacité collective, avec quelques centres.



KOYALIPOU (6) : Son pressing et sa débauche d'énergie sont toujours aussi mal utilisés, mais on ne lui reprochera pas de faire les efforts. On a senti qu'il pouvait tout de même être celui par qui la concrétisation pouvait venir, malgré ses limites, pas différentes des autres lensois ce vendredi soir. Lancé dans la profondeur en première période, mais s'est souvent trop excentré.

Sorti pour SAÏD, qui semble avoir perdu toutes ses qualités.



SARR (6) : Entré en jeu pour remplacer Jumah Bah, blessé, resté au combat, puis finalement sorti avant la pause. Hormis un ou deux ballons mal négociés, il a fourni un match avec un beau retour défensif et quelques interceptions qui ont maintenus Lens dans le coup.



POUILLY (5) : Entré en tant que piston à la mi-temps, il a montré plus d'instinct au poste qu'Antonio. Encore trop imprécis dans ses centres.



FULGINI (5) : Sans autre solution pour Will Still, il entre pour se partager le flanc gauche avec Zaroury, après la blessure de Machado. Puis pour soutenir une attaque amorphe aux côtés de Sotoca. S'il a réalisé un match où il touche beaucoup de ballons, cela est resté sans apporter de décision.