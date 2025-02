RC Lens - RC Strasbourg : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - RC Strasbourg qui s'est joué ce dimanche.

Toujours aussi inefficaces offensivement, les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0. L'expulsion de Deiver Machado, pour deux cartons évitables, a scellé un match qui aurait pû basculer dans un sens comme dans l'autre. Les inquiétudes liées au poste de latéral droit se sont finalement reportées sur le côté opposé.

Devant, le manque de solution, de danger et de créativité reste constant. Seul Jérémy Agbonifo (fautif aujourd'hui sur le second but) semble en mesure d'apporter quelque chose de nouveau pour le reste de la saison.





KOFFI (3) : Force est de constater, une nouvelle fois, que le RC Lens a perdu avec Hervé Koffi dans les buts...Le constat de Will Still n'était pas fait pour sa confiance, mais il n'en reste pas moins véridique avec deux matchs de plus à son compteur. Outre une prestation anodine, son influence sur sa défense, et son "fear-factor" face aux attaquants adverses n'apportent aucune plu value.



AGUILAR (5) : Pour son retour, on saluera son temps passé sur le terrain, malgré le manque de rythme.



SARR (6) : Mis à part quelques instants d'inattention avec ses collègues à la relance, et une ou deux transmissions peu précises, il a été très solide en couverture, avant d'être trimballé, par la force des choses, sur le côté gauche.



GRADIT (7) : Il a été le taulier, puisqu'il doit bien en rester dans cet effectif, terminant même la rencontre avec le brassard. Une jolie intervention, comme Juma Bah par ailleurs, proche de sa ligne.



MACHADO (2) : Comme face à Paris, il a commis une erreur de jugement qui a coûté cher au racing. Avec deux cartons jaunes, dont un second incontestable synonyme d'expulsion, il a balancé à lui tout seul un match qui pouvait encore être gagné, ou au moins pas perdu. Il avait pourtant montré de l'envie, peut-être trop donc, sur son flanc gauche, en essayant de jouer très offensivement. On attendait qu'il s'impose comme l'un des nouveaux piliers sur le terrain, loin s'en est fallu.



EL AYNAOUI (5) : Il n'a pas montré son meilleur visage, manquant d'un peu d'énergie au milieu de terrain. A tenu son rôle à minima.



DIOUF (6) : Ses percussions ont été de nouveau dangereuses, même si les espaces manquaient devant la surface strasbourgeoise. Il a réussi quelques combinaisons avec ses coéquipiers, signe que ses choix s'améliorent.



THOMASSON (6) : Il a été un bon métronome, surtout en première période, avec une capacité à l'allant de l'avant en s'excentrant côté droit. Comme souvent, son rendement a baissé en fin de mi-temps, et en seconde.



SOTOCA (3) : En première période, il a été présent sur le flanc droit, avec un manque de précision dans ses centres, et un manque de vitesse ou de tempo qui semble devenir permanent. En seconde période, il est devenu transparent.



FULGINI (4) : Le meilleur joueur du lundi au vendredi a encore réussi à convaincre son coach de l'aligner d'entrée, alors que Zaroury et Agbonifo, voir Saïd, pouvaient postuler. Il a tout de même réussi un ou deux mouvements intéressants, en début de match. Sorti rapidement à l'heure de jeu pour AGBONIFO, qui a montré sa capacité d'élimination, et appelle à une titularisation contre Nantes. En faute sur le second but, un fait quasiment anecdotique et dont on ne le blâmera guère.



NZOLA (4) : Il a montré comme d'habitude son impact dos au but, et a tenté de nombreux appels en profondeur. Beaucoup d'activité donc, mais qui n'a résulté sur aucune occasion franche.