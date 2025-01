RC Lens - Paris Saint-Germain : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Paris Saint-Germain qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1.

Après une période d'observation de vingt minutes, les lensois ont haussé le ton pour prendre le match à leur compte, et ouvrir le score par Nzola (36ème), à la suite d'un corner ainsi bien exploité, pour changer.

En seconde période, le PSG a exploité les espaces laissés par un racing qui a peut-être été trop gourmand sur le plan offensif, et a manqué de vice, de maturité et de maîtrise dans le tempo du match. Usés physiquement également, le résultat comptable est compréhensible, même si Lens ne méritait certainement pas de perdre au vu du contenu... Un constat encore trop habituel cette saison.

KOFFI (6) : Titulaire contre vents et marées, il a de nouveau sorti une ou deux parades nécessaires. Malgré cela il repart avec les deux buts encaissés.

MEDINA (5) : Blessés en première période il est tout de même resté sur le terrain avec un rendement. Il a même pris beaucoup de libertés offensives en seconde mi-temps. Laissé livré à lui-même par Machado, il hésite un temps, suffisant pour que Lens encaisse le second but.



SARR (5) : Il a fait oublié Danso pour une une bonne partie du match dans une défense à trois où il évoluait au centre. Peut être considéré fautif sur le but égalisateur.



GRADIT (6) : Il a réalisé un bon match en couverture, héritant même du brassard en fin de match.



FRANKOWSKI (6) : Intéressant dans ses changements de rythme et ses courses, il l'a moins été sur le plan défensif.



MACHADO (4.5) : Il a fait un match intéressant sur le plan offensif également, mais a été trop gourmand sur l'action du 1-2, en allant presser très haut alors que Paris avait le ballon, laissant Medina seul loin derrière lui.



DIOUF (4) : Ses sorties se ressemblent, avec de la puissance parfois précieuse au milieu de terrain, mais un manque de talent créatif et de vision pour passer intelligemment le ballon. Remplacé par OJEDIRAN.



THOMASSON (5) : Parfois un peu esseulé derrière ses autres milieux de terrain Diouf et Sotoca, il n'a pas démérité dans sa débauche d'énergie pour imprimer le tempo de l'équipe. Sorti pour SAÏD.



SOTOCA (5) : Replacé en milieu relayeur, comme il l'avait été pour une petite poignée de matchs sous Franck Haise, il a eu du mal initialement à avoir un impact face à la technique parisienne. Meilleur ensuite, il est apparu fatigué avant de sortir pour EL AYNAOUI (80ème).



NZOLA (7) : Il a été un point de fixation précieux avec un jeu dos au but salvateur offensivement, comme il l'avait été les premiers mois de son arrivée. Son association avec Koyalipou mérite d'être revue. Buteur sur un second ballon sur corner, en renard.



KOYALIPOU (6) : A nouveau titulaire, il a fait un match positif avec une vision du jeu intéressante pour un joueur au club depuis dix jours. Manque d'un peu de vitesse et de précision sur le plan technique, mais reste prometteur. Remplacé par PEREIRA DA COSTA, qui après quelques bonnes premières minutes, ne s'est plus trop montré.