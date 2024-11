RC Lens - OM : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OM qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sévère à domicile sur le score de 3 buts à 1.

Les matchs se suivent se ressemblent pour le RC Lens de Will Still. Après avoir fourni une belle première période où ils ont dominé outrageusement l'OM, sans concrétiser, les lensois sont revenus des vestiaires sans solution pour contrer la réaction marseillaise. Pire, ils ont perdu de leur assurance défensive en l'absence de Gradit et Khusanov.

Face à un adversaire aux individualité d'un autre calibre que les nantais il y a deux semaines (Maupay, Rabiot) Lens concède cette fois-ci une défaite sur pelouse et rentre dans le rang au classement du championnat.





SAMBA (5) : Soirée compliqué à l'arrivée pour la portier qui aura encaissé trois buts à domicile, dont deux sur les deux premières véritables actions marseillaises. Il n'aura pas non plus eu l'occasion de briller avec des parades décisives.



MEDINA (3) : Il est passé à côté de son match comme jamais sous le maillot lensois. Absent sur le second but marseillais, il a aussi joué à la limite ce qui aurait pû lui valoir plus qu'un avertissement.



DANSO (4) : Lui aussi a eu beaucoup de déchet, malgré quelque bonnes interventions. En défaut à la relance.



SARR (4) : Titularisé dans l'axe-droit, il n'a pas dénoté dans son match, mais a néanmoins été sacrifié lorsque l'équipe, menée 2-0, est passée à quatre derrière.



FRANKOWSKI (6) : Il a surnagé en ayant effectué une belle première période, se mettant souvent en position de centre, et en faisant le travail une fois revenu simple latéral ensuite.



MACHADO (5) : Moins efficace à gauche que Frankowski à droite, son activité offensive a été intéressante durant la première mi-temps, même s'il n'a jamais été bien placé à la réception des centres venus de la droite. Défaillant par moment défensivement.



THOMASSON (5) : Après avoir effectué une bonne première période, il a été battu sur tout les fronts au retour des vestiaires et a fait partie des joueurs sortis à l'heure de jeu pour tenter l'électrochoc. Remplacé alors par DIOUF.



OJEDIRAN (4) : Titularisé en raison de plusieurs entrées en jeu intéressantes lors des matchs précédents, il n'a pas eu l'impact qu'on lui avait trouvé en sortie de banc.



PEREIRA DA COSTA (4) : Il n'a pas eu la percussion nécessaire pour apporter le danger, alors qu'il était titulaire derrière les deux attaquants, et que Lens a eu les occasions pour ouvrir le score. Remplacé à l'heure de jeu par EL AYNAOUI, entré en jeu assez haut sur le terrain.



SOTOCA (3) : Il a traversé le match d'une manière assez cachée, où on l'a peu vu hormis sur une frappe. Sorti à l'heure de jeu pour LABEAU LASCARY, encore une fois buteur avant de se voir être invalidé par la VAR...



NZOLA (4) : Il a été intéressant dans sa capacité à créer les occasions de but. Malheureusement, il a aussi pêché dans la finition. Les problèmes offensifs lensois passeront nécessairement, à court terme du moins, par sa réussite devant le but.