RC Lens - OGC Nice : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OGC Nice qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 0 - 0.

Les lensois ont largement dominé la première période, où ils auraient dû ouvrir la marque par Nzola ou Saïd notamment. Après la pause, Franck Haise changeait deux joueurs côté niçois et prenait le contrôle du match. Les lensois, très fort défensivement, aurait encore pû repartir avec la victoire, malgré l'expulsion de Zaroury, mais avec un pénalty oublié côté OGCN.

C'est le quatrième match nul consécutif en L1, mais Lens reste aussi invaincu.







SAMBA (7) : Tranquille en première période, il a sorti les parades qu'il fallait, une fois de plus, lors du second acte. Une clean-sheet méritée pour le gardien mais aussi acquise collectivement.





MEDINA (8) : On est encore surpris par le rendement du Fac', qui, en première période, a très largement dézoné, devant dans la profondeur comme derrière dans la largeur. Plus calme en seconde période.



KHUSANOV (7) : Il a été un roc à la place du roc. Il a réalisé un match costaud, et abouti dans le rôle qui lui été promis durant l'été. Cette fois-ci sans erreur, mais toujours avec une marge de progression.



GRADIT (6) : A côté de ses deux compères, son match a été moins flamboyant, mais très bon quoiqu'il en soit. Il a souvent été celui qui a donné de l'air derrière pour repartir de l'avant.



FRANKOWSKI (4) : Beaucoup d'efforts en première période mais souvent dans le vide. Il a eu des difficultés à éliminer et à trouver le bon centre. Sait mieux faire. Remplacé par AGUILAR, qui devait ronger son frein sur le banc et dont l'équipe a besoin.



MACHADO (6) : Bien plus en vue sur con côté gauche que son compère piston droit, il a surtout pû compter sur son avantage physique.



THOMASSON (6) : Auteur d'une première période très intéressante, son rendement a été à l'image de toute l'équipe. Enorme mais inefficace en 1ère période, et beaucoup plus en-dessous sur la seconde.



DIOUF (6.5) : Il a montré un excellent visage avec beaucoup de disponibilité au milieu de terrain. Auteur de seulement une ou deux frappes lointaines qui ressemblent à des munitions gâchées, on lui ne reprochera cependant ce samedi que sa propension à conserver trop longtemps la balle. Remplacé en fin de match par Mendy pour amener du sang neuf devant la défense, à dix contre onze.



FULGINI (5) : D'abord disponible et intéressant, il n'a encore pas sû profiter de sa chance dès lors que les balles de buts dépendaient de lui. Remplacé par ZAROURY dont l'entrée a été ratée, minée par deux cartons jaunes.



NZOLA (7.5) : La grosse satisfaction de ce match côté lensois. Buteur la semaine passée, il n'était pas loin de remettre ça, sans un excellent Bulka en face. Disponible, rapide, il a montré plus d'aisance dans la profondeur avec son gabarit puissant que les promesses d'un Wahi une saison durant. Son jeu dos au but et dans les airs, et sa faculté à conserver le ballon sous pression ont fait de lui le point d'appui que même Florian Sotoca avait du mal à être ces derniers mois. Encore juste physiquement, il a été suppléé par SATRIANO (78ème).



SAÏD (5) : Un peu décevant ce soir, il s'est procuré deux balles occasions, stoppée par Bulka. Remplacé à l'heure de jeu par LABEAU LASCARY.