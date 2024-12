RC Lens - Montpellier : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Montpellier qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-0.

Avec la même équipe et le même système que face à Reims, Lens valide le retour de son efficacité comptable, même si tout n'a pas encore été parfait. La seconde période notamment, a encore manqué de l'intensité vu jusqu'à l'ouverture du score. Si certains joueurs n'ont pas semblé entièrement à l'aise dans leur nouveau rôle, Samba et Labeau Lascary se sont illustrés.

Pour bien finir l'année, le racing devra encore valider ce regain de forme à Auxerre.





SAMBA (8.5) : Il a maintenu le cap vers la victoire grâce à quatre parades décisives, toutes dans la seconde mi-temps. Auparavant, il n'a guère eu qu'à négocier quelque ballons aériens.



FRANKOWSKI (5) : Il a réalisé un match cohérent malgré quelque frayeurs en un contre un.



DANSO (6) : Solide derrière, dans un duo avec Khusanov où son jeune coéquipier s'est plus illustré.



KHUSANOV (7) : Il a réalisé un nouveau bon match avec des interventions rugueuses et décisives. Une belle qualité de passe.



MEDINA (5) : En tant que latérla offensif, il est très volontaire pour aller de l'avant, apportant souvent le surnombre en passant par l'intérieur. Mais cela met aussi en lumière ses limites sur le plan offensif, dans ses derniers choix notamment.



THOMASSON (6) : Il a été un métronome plus discret qu'à l'accoutumée. Que ce soit dans la dernière passe ou le shoot, ou sur corner, il a eu quelques cartouches, mal négociées.



DIOUF (5) : Encore plus discret, il n'a guère pesé, et a d'ailleurs été changé pour EL AYNAOUI, précieux défensivement.



LABEAU LASCARY (6) : Aligné sur l'aile droite, il n'est pas paru très à l'aise dans un poste qui n'est pas le sien. Avec le passage à quatre derrière, Lens a repris ses mauvaises habitudes sur ce plan. Mais il a illuminé son match sur une de ses rares percées dans le demi-espace. Avec un but enfin validé par la VAR.



FULGINI (6) : Il a bien œuvré sur la première période avec de l'aisance balle au pied. Mais son impact a faiblit en seconde, malgré quelques remontées intéressantes.



ZAROURY (5) : Dans son rôle de prédilection, il a fourni des efforts dans le pressing. Mais il n'a pas apporté grand choses offensivement, et parfois laissé quelques espaces derrière lui.



NZOLA (4) : Il a touché très peu de ballons, même s'il a aussi été au départ de l'action de but, son importance a été très moindre sur le front de l'attaque par rapport à ses dernières sorties.