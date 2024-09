RC Lens - Lyon : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Lyon qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 0 - 0.

Les lensois se sont montrés brouillons au milieu de terrain, et trop limités techniquement déployer le jeu rapide et en première intention qui semblait être leur plan du soir.

S'ils ont eu quelques situations, ils ont passé beaucoup de temps loin des buts lyonnais. Derrière, ils n'ont pas été pris en faute, malgré beaucoup d'occasions concédées. Le match nul, et la clean-sheet, semblent finalement plutôt bienenus.





SAMBA (8) : Il a répondu présent sur les ballons chauds avec brio, au court d'une soirée où il a eu beaucoup plus de travail que d'habitude.



MEDINA (5) : Son envie d'aller de l'avant a parfois apporté encore plus de déséquilibre derrière. On aurait plutôt envie de le voir organiser au mieux la défense, lui qui est celui le plus à même de tenir ce rôle en l'absence de Danso.



KHUSANOV (8) : Dans l'organisation défensive de Will Still, il a très bien géré ses duels, un secteur clef dans la clean-sheet de ce soir, bien que concédant un peu de trop de corners.



GRADIT (6) : Un peu discret, on s'est surtout appuyé sur lui pour organiser le jeu côté droit.



FRANKOWSKI (6) : Comme le reste de l'équipe, il a manqué de justesse technique pour pouvoir illuminer le match et sa performance personnelle.



MACHADO (7) : On retrouve le Deiver Machado en plein possession de ses moyens, très intéressant dans l'engagement, sérieux derrière et imprévisible devant.



DIOUF (6) : Il a mieux porté le ballon et réalisé de meilleures transmissions que lors de ses précédentes sorties, malgré un match brouillon de l'équipe au milieu de terrain. Doit désormais se montrer décisif.



THOMASSON (5) : S'il est toujours intéressant de l'avoir sur le terrain pour son travail de sape, il a commis quelques erreurs en première période. Repositionné un peu plus haut en attendant l'entrée de Zaroury, son rendement offensif a été finalement nul.



PEREIRA DA COSTA (6) : Il a parfois tergiversé et ralenti le jeu, mais les solutions étaient peu nombreuses à sa décharge. Intéressant dos au but où il a été de perdre trop de ballons.



SOTOCA (4) : Peu inspiré, on l'a aussi peu trouvé devant. Il n'a pas réussi à se placer alors que quelques combinaisons avaient pris forme sur le côté droit. Remplacé par Satriano qui a essayé de dézoner, au cours des quelques minutes passées sur le terrain.



SAÏD (4) : Lui aussi a souffert de la difficulté des lensois à passer l'épais rideau défensif lyonnais. Trop peu mis en situation, il a été remplacé par Labeau-Lascary, qui n'a pas compté ses efforts.