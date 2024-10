RC Lens - LOSC : Les notes du derby

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - LOSC qui s'est joué ce samedi. Les lensois perdent le derby sur un score anecdotique (0-2), suite à un pénalty difficile à accepter dans les arrêts de jeu, puis un contre alors que Brice Samba restait seul au milieu de terrain pour défendre.

Will Still avait décidé de ne se passer de ni Khusanov, ni de Gradit, en innovant tactiquement autour du rôle de Medina, très libre de ses mouvements et intenable entre les lignes. Dans un système asymétrique qui penchait à gauche, ils ont largement mené aux points en première période, sans ouvrir le score.

Les lillois sont revenus des vestiaires avec des solutions pour casser le rythme du match, qui a mis une bonne vingtaine de minutes pour repartir réellement, et pour s'approcher plus facilement de la surface de Brice Samba.

Finalement, entre deux équipes désormais matures, ce sont les lensois qui ont commis la faute, avec une main difficile à accepter de Kevin Danso. Brice Samba n'a rien pû faire sur une transformation qui a trouvé sa lunette.





SAMBA (6) : Peu sollicité en première période, il a fait le boulot jusqu'aux arrêts de jeu fatidiques.



KHUSANOV (7) : Plein d'autorité et de sérénité derrière, il a été discret en première période, et a sû jouer simple quand il le fallait en seconde.



DANSO (6) : De retour sur la pelouse de Bollaert, il a gâché un match abouti en se voyant concéder le pénalty du 0-1.



GRADIT (6) : Il a raté quelques transmissions, mais a semblé reprendre du poil d ela bête avec le jeune Pouilly à ses côtés.



FRANKOWSKI (4) : Sorti du terrain juste avant la reprise, il avait lui aussi connu quelques ratés sur sa période.



MEDINA (8) : Dans un rôle surprenant mixant libéro, meneur de jeu, ou milieu défensif tenace au marquage individuel, il a été extrêmement libre de ses mouvements et a beaucoup apporté entre les lignes pour un coup tactique réussi, malgré la défaite, par son coach.



THOMASSON (6) : Omniprésent en première période, il a eu quelques frappes intéressantes, cadrées, mais trop peu puissantes pour surprendre Chevalier. S'est éteint progressivement en seconde période.



DIOUF (7) : Lui aussi a été très présent au milieu de terrain, faisant preuve d'une belle qualité technique et de percussion.



ZAROURY (6) : Collé à la ligne de touche sur le flanc gauche, il a été trop peu sollicité, et on avait l'impression qu'il aurait pû être le facteur X qu'il manquait devant, s'il avait été plus au coeur du jeu.



SOTOCA (4) : Il a essayé de rendre service, mais a trop peu pesé sur le jeu offensif, aux côtés d'un Nzola avec qui on ne l'a pas vu combiner.



NZOLA (4) : Toujours aussi intéressant dos au but, il n'a pas réussi à se retourner suffisamment et ne s'est pas vraiment créé d'occasions.



POUILLY (7) : Entré à la pause, il a sû jouer simple et sans prendre de risques, s'appuyant souvent sur Gradit, et voyant Sotoca compenser devant. Une première intelligente pour le jeune formé au club, qui entrait dans un derby, rien de moins.