RC Lens - Le Havre AC : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Le Havre AC qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 4 buts à 3.

Will Still s'en était remis aux choix qui fonctionnaient avant son arrivée, avec système et joueurs qui rappelaient tous l'ère Franck Haise. Le RC Lens s'est cependant encore illustré, et réinventé, dans l'art de la désillusion avec une inefficacité défensive record. L'habituel coup de pouce arbitral mettant un coup fatal dans les arrêts de jeu.

Pourtant, les intentions, l'intensité, et, plus surprenant, l'efficacité offensive étaient elles au rendez-vous, au moins au début de chaque période. Mais le manque de maitrise d'un collectif désormais en crise a permis à des havrais qui ont remporté, eux, la bataille mentale en étant revenu trois fois au score. La fin de saison s'annonce longue, à commencer par ce mois de mars...





RYAN (3) : On attendait de l'australien une adaptation rapide qui allait l'aider dans ses performances. Il n'a pas été, ce samedi, plus utile qu'un Hervé Koffi. Il n'avait pas touché deux ballons avant d'aller chercher les deux suivants dans ses buts. Aurait dû s'imposer sur au moins une des quatre actions fatales au racing.



MEDINA (4) : Il a été bizarrement très discret dans ce match, avant de tenter plus en seconde période, mais en ralentissant trop le jeu.



SARR (5) : Toujours bon en couverture, il n'a pas pû empêcher le débâcle défensive de son équipe.



GRADIT (5) : A l'aise en début de match, comme toute l'équipe, mais avec les mêmes effets sur l'ensemble de celui-ci que son équipier Sarr.



AGUILAR (6) : Il a beaucoup donné sur le flanc droit, et a permis de combiner pour de nombreuses situations de centres. Récompensé par son but.



MACHADO (5) : Lui aussi a beaucoup donné, et il avait manqué à l'équipe. En commettant moins de fautes, il a bien apporté au jeu offensif, même s'il n'a pas eu beaucoup d'espace pour centrer en bout de course.



THOMASSON (6) : Il a sur-utilisé sa capacité à éliminer dos au jeu, avec brio. Il a cependant aussi perdu quelques ballons en première période.



EL AYNAOUI (5) : Titularisé en duo avec Thomasson, il s'est moins projeté que Diouf, mais a cependant mieux utilisé le ballon et est aussi mieux intervenu sur les phases défensives.



SOTOCA (4.5) : Il a d'abord semblé dans un tempo un peu décalé par rapport à ses coéquipiers, mais il a aussi compensé par une prise de leadership qui a fonctionné, de prime abord. Après son but, puis la dernière égalisation havraise, il avait semblé avoir épuisé toutes ses ressources.



ZAROURY (5) : Il a certainement réalisé une de ses meilleures parties sous le maillot lensois, avec bien plus de générosité, et un jeu plus axial.



SAÏD (3) : Titulaire, il a multiplié les mauvais choix et a évolué trop loin de ses coéquipiers. Il a toujours cette capacité à sortir du bois dans un match, et son instinct de buteur, mais cette fois-ci, son but a été annulé pour un hors-jeu peu évident, mais réel.