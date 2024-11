RC Lens - FC Nantes : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Nantes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-2.

Les lensois sont allés chercher la victoire longuement souhaitée depuis l'été, au mental, à défaut d'avoir réglé leurs problèmes d'animation offensive. Avec un groupe qui compte encore de nombreux absents, Will Still a relancé Pereira Da Costa et El Aynaoui, alors que Labeau Lascary devait seul occuper la pointe de l'attaque.

Au milieu, une réorganisation devait voir Diouf et El Aynaoui percuter devant Thomasson.

Après un bon début de match, Frankowski transforme un premier pénalty pour l'ouverture du score. Le racing va alors d'éteindre, et complètement s'empêtrer au milieu du double rideau nantais. Ceux-ci vont trouver la faille sur pénalty également, pour un score revenu à 1-1 à la pause.

Sans amélioration au retour des vestiaires, les lensois vont se retrouver au pied du mur (pour ne pas dire au fond du trou cette saison) après le second but nantais, annulé pour hors-jeu puis ré-accordé avec l'aide de la VAR.



Dans l'indifférence de Bollaert qui laissait la place à quelques sifflets, et au beau parcage nantais, c'est le facteur X Ojediran qui va relancer les sang et or, avant qu'Adrien Thomasson soit récompensé de son début de saison en allant chercher le but de la victoire. A défaut de gagner en imposant son jeu, Lens s'offre un bol d'air mais cherche encore des certitudes offensives.





SAMBA (5) : Il a semblé assez absent de son match, qu'il a traversé tranquillement malgré les deux buts nantais.



MEDINA (3) : En faute sur le pénalty nantais, il s'est montré très frustré envers le peu de réussite des lensois. Lui a aussi été trop peu performant dans ses transmissions, et parfois limite sur les courses défensives.



DANSO (7) : Il a tenu la baraque derrière, comme à son habitude, ou tout du moins à celle qu'on lui connaissait dans ses meilleures périodes. Pas souvent pris en faute malgré une organisation parfois difficile avec Medina. Royal jusqu'après le coup de sifflet final, où il est allé lui-même offrir son maillot, demandé par un pensionnaire de la D0.



GRADIT (5) : Comme Medina, il a trouvé peu de solutions de relance. Sorti à 1-2 en faveur de FULGINI.



FRANKOWSKI (6) : Il a été un appui en mesure de centrer assez disponible sur le flanc droit. En l'absence sur le terrain de Sotoca, il transforme le pénalty de l'ouverture du score.



MACHADO (6) : Intéressant sur son flanc comme son compère à droite, il délivre la passe décisive à Ojediran pour le but du 2-2.



DIOUF (5) : Dans un milieu repensé, il a couvert le demi-espace à gauche, en fournissant une prestation assez habituelle pour lui. Il n'a néanmoins jamais vraiment pû percer le rideau nantais. Remplacé par SOTOCA, qui, à défaut d'avoir tout réussi, a peut-être manqué en terme d'expérience et de leadership.



THOMASSON (7) : Une nouvelle fois teigneux devant la défense, il a attendu le temps additionnel pour illuminer son match en ayant un peu de réussite devant.



EL AYNAOUI (5) : Il a retrouvé sa place de titulaire à la faveur d'une nouvelle organisation avec trois milieux. Dans le surpeuplé milieu de terrain, il n'a pas vraiment tiré son épingle du jeu. Sorti pour OJEDIRAN, une nouvelle fois très intéressant et décisif.



PEREIRA DA COSTA (5) : Lui aussi a retrouvé une place de titulaire, seul au soutien de RLL, qu'il a chaperonné dans l'organisation du pressing. Il a semblé manqué de rythme et de jus dans ses percussions et son rendement a été négligeable.



LABEAU LASCARY (4) : Propulsé titulaire et seul à la pointe de l'attaque, il a souvent trop décroché sur sa droite, ses partenaires ayant du mal à le trouver au centre. A la fois dans sa justesse technique et son impact physique, il a semblé encore trop tendre pour porter la responsabilité qui lui incombait ce samedi.