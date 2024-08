RC Lens - Brest : Les notes MadeInLens

MiL





Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Brest qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-0.

SAMBA (7) : Un Samba égal à lui-même, qui a fait son show habituel sur quelques prises de balles.



MEDINA (5) : Le Fac a été en-dessous de son rendement habituel, peut-être encore perturbé par son expulsion du milieu de semaine. Un mal pour un bien s'il lui fallait un match pour digérer, autant que ce soit celui-ci face à un faible Stade Brestois.



DANSO (8) : Cette fois-ci c'était très certainement le dernier match de Kevin Danso à Bollaert. Comme jeudi et dimanche dernier, il l'a bien rendu à son public avec une prestation XL où il a savouré et performé. Encore un, et il pourra aller briller dans un championnat du Big 4, certainement en Italie.



GRADIT (7) : Son match a été dans la lignée de ses prestations habituelles, face à des brestois inoffensifs qui lui ont permis d'aller de l'avant, comme au bon vieux temps. Economisé en fin de match au profit de Khusanov, qui se prépare à son statut de titulaire à venir.



AGUILAR (7) : Il n'a pas compté ses efforts et a été très présent sur le flanc droit. Pas récompensé statistiquement mais il provoque le second but lensois, par Julien Le Cardinal, qui signe ici son meilleur apport au club.



CHÁVEZ (8.5) : L'un des hommes du match avec Danso et Zaroury, le vénézuélien signe aujourd'hui sa meilleure prestation en sang et or. Son but vient en fait récompenser tôt dans la rencontre une partie où on l'a senti plus entreprenant et en confiance que la saison passée. Souvent haut sur le terrain, il n'a pas rechigné aux efforts défensifs non plus.



DIOUF (5) : Il a fêté sa médaille d'argent aux JO avec le public et avec une prestation passable, où il a fait du Andy Diouf. Un duo actif avec Thomasson, bas sur le terrain juste devant la défense, et quelques percées en percussion où il a trop tardé à lâcher le ballon. Doit progresser dans ses choix. Sacrifié pour Frankowski après l'expulsion de Deiver Machado.



THOMASSON (6) : Encore un bon rendement de la part de celui qui évolue désormais presque deux crans plus bas que sous Franck Haise.



ZAROURY (7) : L'une des surprises de Will Still, qui semble beaucoup compter sur ce joueur. A juste titre, ce dernier lui a rendu la confiance accordée avec une prestation où il a déjà été plus décisif qu'un Fulgini, par exemple. Il a eu un peu de mal parfois à se placer correctement, mais sa passe pour l'ouverture du score laisse entrevoir un style de joueur qui a manqué à Bollaert.



SOTOCA (5) : Autant à l'aise que jeudi face au Pana, il a eu les occasions pour débloquer son compteur, mais a échoué à deux reprises sur des conclusions plutôt simples.



LABEAU LASCARY (5) : Autre surprise de Will Still, le jeune Rémy Labeau Lascary a honoré sa première titularisation en L1, avec envie et débauche d'énergie. On regrettera un manque de précision technique et de sang-froid certainement, et il devra nettement progresser sur ces points pour rester dans la rotation une fois Satriano et Nzola prêts.