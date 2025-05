RC Lens - AS Monaco : Les notes MadeInLens

MiL



Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AS Monaco qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 4-0.

Soirée festive à Bollaert-Delelis, où le RC Lens n'avait quasiment plus d'enjeu pour le dernier match de la saison.

Chose rare, voire unique en 2025, on a enfin pu voir une progression sur le plan tactique, gage que la stabilité est toujours un prérequis à la performance et à un jeu plus léché. Malheureusement, Will Still a aussi annoncé son départ après la rencontre, et Facundo Medina, qui dispose d'un bon de sortie, a largement été honoré.

Sur le terrain, Lens a développé son jeu face à des monégasques en manque d'envie. Neil El Aynaoui a été le MVP sur la pelouse, avec un beau doublé qui souligne sa superbe fin de saison. Un taulier pour le futur du RC Lens, s'il reste après cet été, lui qui aurait très bien pu se trouver dans l'équipe adverse ce samedi soir.

Will Still pourra être heureux de son bilan, avec un total de points supérieur à celui de Franck Haise la saison passée.

L'Olympique Lyonnais, endetté et embrouillé avec l'UEFA, pourrait laisser glisser sa qualification européenne. Lens, qui termine 8ème, scrutera aussi une victoire du PSG en Coupe de France. Avec des si, le racing pourrait en fait être européen en août prochain. Mais avec quel visage?

RYAN (7) : Mine de rien, le portier australien a réalisé un très bon match, n'étant jamais pris à défaut, et effectuant les arrêts quand il a été sollicité. Il a aussi été plus serein sur ses relances.



MEDINA (7.5) : C'était sa soirée, avec des adieux qui se sont multipliés longtemps après le coup de sifflet final. Sur le terrain, il n'a pas été beaucoup mis en difficulté, mais il a tout de même écopé d'un dernier carton jaune.



BAH (7) : Il a été solide et a montré son bon visage, avec beaucoup de présence. Une belle interception sur la ligne.



GRADIT (6) : Le plus discret des trois de derrière, il a rendu une copie propre, avec lui aussi une belle intervention en seconde période.



AGUILAR (7) : Il a fêté sa prolongation avec une belle partie, avalant les espaces côté droit, où le jeu offensif a plutôt penché. Remplacé par POUILLY, qui aurait peut-être pû entrer en jeu plus tôt, ou à la place de Mendy.



MENDY (7) : Le soldat Mendy manquera peut-être à l'effectif lensois, avec une dernière belle partie avant la fin de son contrat. Ce dernier, avec ses émoluments, peut-être moins. Une belle passe décisive pour El Aynaoui.



ZAROURY (6) : Encore plutôt discret en première période, il a bien profité du jeu plus ouvert lorsque Lens a évolué en supériorité numérique. Il illumine évidemment son match, et termine ainsi bien la saison, avec un nouveau très beau but.



EL AYNAOUI (8.5) : Le MVP de la soirée (hors Medina), avec un doublé, qui a commencé par un but similaire à celui inscrit contre Toulouse. Quelques beaux gestes techniques, et une bonne présence sur le plan défensif. Il termine la saison sur une grosse dynamique. Devrait être un des piliers de l'effectif la saison prochaine.



DIOUF (8) : Il a attendu la dernière journée pour fournir un match bien plus accompli au niveau de ses choix. Doit poursuivre son évolution sur ce plan.



THOMASSON (6) : Il a eu un début de match assez délicat, notamment sur ses transmissions. Il est monté en puissance et a semblé plus à l'aise dans sa zone que ces dernières semaines. Solide sur le plan défensif, il s'est battu sur tout les ballons. Marque et scelle le match à 3-0.



KOYALIPOU (7) : Il a fait un match complet et termine lui aussi la saison sur une bonne note. Il voit son but refusé pour une faute de Thomasson, assez lointaine dans l'action, et aurait mérité cette nouvelle réalisation.