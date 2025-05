Voici le groupe de 20 joueurs sélectionnés par Will Still pour le match RC Lens - AS Monaco prévu samedi, en clôture du championnat cette saison :

Koffi, Ryan, Karolewicz;

Aguilar, Bah, Celik, Gradit, Sarr, Medina;

Pouilly;

Diouf, El Aynaoui, Fulgini, Mendy, Thomasson;

Koyalipou, Saïd, Satriano, Sotoca, Zaroury.