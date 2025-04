RC Lens - AJ Auxerre : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AJ Auxerre qui s'est joué ce dimanche. Les lensois ont subit une humiliation à domicile, avec le score de 4 buts à 0.

Le match avait plutôt bien débuté pour les lensois qui ont, pendant 20 minutes, dominé assez largement les débats. Territorialement, le match se jouait alors exclusivement dans la moitié de terrain auxerroise. Lens, avec Zaroury en soutien de Koyalipou, tentait cependant un peu trop souvent de trouver la profondeur. Avec le rythme retombé après la 20ème minute, Auxerre a rapidement profité de la situation et des erreurs défensives lensoises, avec un scénario désormais bien connu cette saison à domicile. Le score a été porté à 2-0 puis 3-0 en fin de première période, faisant le bonheur du beau parcage auxerrois.



A la pause, Will Still était obligé de réagir avec les moyens du bord. Sarr et Diouf laissaient leur place à Fulgini et Agbonifo. Plus tard, Sotoca entrait aussi en jeu, pour une ligne offensive constituée alors notamment de Sotoca, Zaroury et Fulgini. Autant dire que même si l'espoir résidait simplement dans le fait de sauver l'honneur, ce trio offensif ne respirait guère l'efficacité, de là à remonter trois buts...

Finalement, délités comme jamais mentalement, et malgré une domination stérile émaillée d'erreurs techniques en seconde période, le score allait s'arrêter à 0-4 après un nouveau contre auxerrois. Dans les tribunes de Bollaert, on aura au moins apprécié le spectacle d'une animation offensive claire et efficace, même si celle-ci était déployée côté AJA.

RYAN (3) : Evidemment, il a subit les erreurs grossières de ses coéquipiers, mais il ne s'est pas non plus illustré une seule fois, et n'a pas non plus essayé de remonter ses troupes.



SARR (2) : Impliqué sur deux buts, il a de nouveau fourni une prestation catastrophique, pourtant aligné axe-gauche. Sorti dès la mi-temps pour AGBONIFO (voir plus bas).



BAH (3) : Impliqué lui aussi sur deux buts, même si cela a été à moindre niveau que Malang Sarr, il a été très décevant, malgré un bon début de match. Averti en fin de première période.



GRADIT (3) : Le capitaine du soir a été emprunté sur certaines transmissions, et a lui aussi été directement impliqué sur le troisième but auxerrois.



AGUILAR (4) : Dans des circonstances de match où la défense a coulé, il est resté très discret, ce qui pourrait être perçu comme une bonne chose. Le jeu n'a pas beaucoup penché de son côté en début de match.



EL AYNAOUI (5) : Il a surnagé au milieu de terrain, même s'il n'a pas été étincelant. On comprends tout de même sa frustration à sa sortie (pour SOTOCA, 55ème, expulsé 30 minutes plus tard).



MACHADO (4) : Une bonne entame avec son engagement et des interceptions vers l'avant. Son déficit sur le plan défensif habituellement compensé par Medina, a été mis en lumière avec un côté parfois laissé à l'abandon et à Malang Sarr.



THOMASSON (4) : Il a été en-dessous de son rendement habituel, avec du déchet et peu de duels remportés.



DIOUF (3) : Aligné à la droite de Thomasson, il a eu du mal à trouver sa place. Impliqué au départ sur un des buts auxerrois, il a été sorti dès la pause, pour FULGINI.



ZAROURY (2) : Titulaire à son poste de prédilection, en soutien de Koyalipou et légérement décalé à gauche, il a été fantomatique. Son volume de jeu a (encore) été très loin des standarts attendus à Bollaert, et il ne ressort de son match aucune alchimie avec ses partenaires, en particulier Koyalipou. Pire, sa capacité d'élimination a simplement été inexistante. Sorti trop tardivement, sous les sifflets, pour POUILLY, qui a un peu joué, enfin, à son poste de formation (milieu à vocation défensive).



KOYALIPOU (5) : Il a tenté plusieurs choses et s'est bien montré dans un registre varié, avec par exemple un beau retourné en seconde période. Il semble peser plus dos au but, en gommant ses limites avec des remises instantanées à mi-hauteur.



AGBONIFO (6) : S'il fallait trouver une chose positive à retenir de l'après-midi sur la pelouse de Bollaert, cela serait l'entrée en jeu d'Agbonifo, qui a mis les ingrédients attendus de tout ses autres coéquipiers, en faisant fis du score (0-3 à la pause). Moins lâche dans son placement, sauf à la perte de balle, il a été le seul capable d'accélérer le jeu et d'éliminer ses vis-à-vis. Il a aussi concentré à lui seul toute la qualité technique de l'équipe. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais sur ses bons éclairs, on aurait même souhaité le voir être moins altruistre.



FULGINI (4) : Entré à la pause, il s'est surtout montré sur deux ballons chauds, une tête tentée mais ratée à bout portant, et une perte de balle dans l'autre sens qui aurait pû donner un 5-0. Dans la lignée de sa saison, largement insuffisant.