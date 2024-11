Paris SG - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL





Voici les notes MadeInLens pour le match Paris SG - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0.

Dominés logiquement par les parisiens, les lensois s'en sortent avec une défaite sur le plus petit des scores. Pas entrés dans leur match, ils ont concédé l'ouverture de la marque dès la 4ème minute par Dembélé. Brice Samba s'est ensuite illustré face à des parisiens maladroits, pour maintenir l'espoir jusqu'au bout, et ce même après l'expulsion de Khusanov.

Seul motif de réjouissance, la bonne entrée d'Hamzat Ojediran. Après deux matchs compliqués, Lens va devoir se ressaisir et lancer une dynamique positive face à Nantes, samedi prochain.

SAMBA (7.5) : Hormis sur les cinq premières minutes qui auront suffit à perdre ce match, il a tenu la baraque et a maintenu l'espoir d'une égalisation jusqu'au bout.



KHUSANOV (4) : Parfois en difficulté mais aussi auteur de plusieurs interventions justes, il gâche son match sur un petit temps de retard qui aura servi d'excuse au corps arbitral pour aider les "locaux".



DANSO (3) : Dans la lignée de sa fin de match lors du derby, il a été peu à l'aise et plus que jamais en difficulté, comme on l'a rarement vu sous le maillot lensois. A noter, il commet une nouvelle faute de main semblable à celle ayant provoqué le pénalty lors du derby, non sifflée cette fois-ci...



GRADIT (2) : Il a montré ses limites sur le côté de la défense où opéraient Barcola, mais aussi son compère Chavez en fausse patte. Coupable sur l'ouverture du score parisienne. Averti, il a été sorti assez tôt pour un passage à quatre derrière, et ne pas risquer une suspension lors des prochains matchs.



CHÁVEZ (5) : Aligné en piston droit, en l'absence d'Aguilar et de l'incertitude sur Frankowski, il a parfois effectué de beaux mouvements et de bonnes interventions défensives. Sans éclat, mais tout de même un match assez agréablement surprenant.



MACHADO (4) : Il s'est peu montré hormis sur une tête cadrée mais trop peu puissante. A souffert derrière comme le reste de la défense.



DIOUF (5) : Ses mouvement sont pû paraitre impressionnants, mais il a rendu une copie similaire à celle de d'habitude, en conservant trop longtemps le ballon sur quasiment toutes ses actions. Il est ressorti du lot, néanmoins.



THOMASSON (4) : A l'image de l'équipe, il a été acculé dans ses tâches défensives, avec de la générosité mais sans solution pour lancer des offensives.



ZAROURY (4) : Souvent dangereux grâce à sa qualité technique et son aisance balle au pied, il n'a pas pû répondre présent sur l'ensemble du match. Remplacé par Labeau Lascary.



NZOLA (5) : Toujours aussi intéressant dos au jeu, il a fait ce qu'il a pû avec les rares ballons qui lui sont arrivés sur le front de l'attaque en première période.



OJEDIRAN (7) : Entré en jeu après la blessure de SOTOCA après 20 minutes de jeu, il a montré l'agressivité qui le caractérise déjà, et qui a été utile dans le pressing lensois. Il a certainement marqué des points auprès de son coach.