MiL

Voici quelle sera la composition du RC Lens pour démarrer face au Panathinaïkos. Will Still a dû revoir sa défense, avec Medina suspendu et Danso en partance pour l'AS Roma.





RC Lens :

Samba - Gradit, Khusanov, Sarr - Frankowski, Machado - Thomasson, Diouf - Pereira Da Costa - Sotoca, Saïd.