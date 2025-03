OM - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL



Voici les notes MadeInLens pour le match OM - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Les lensois ont réalisé un hold-up parfait, en ayant souffert et fait le dos rond toute la partie. Will Still s'était adapté avec de nombreux absents, et une assise défensive à réinventer. Mission réussie avec un véritable 5-4-1 où Andy Diouf a évolué avec brio sur le côté gauche. Le jeune Bah, et le revenant Nampalys Mendy ont aussi sorti une belle performance.

Neil El Aynaoui et Deiver Machado ont bonifié la performance défensive dans les arrêts de jeu avec une victoire qui va remettre de la confiance dans le groupe lensois. Enfin, le gardien Matt Ryan est certainement l'homme du match, puisqu'il est celui sans qui ce scénario aurait été impossible.



RYAN (8.5) : Il a sorti le grand jeu tout le long du match, où la pression mise par les marseillais a été quasiment constante dans les 30 derniers mètres. Auteur de plusieurs parades décisives (6 arrêts), il a réussi à montrer son meilleur visage, entrevu par périodes depuis son arrivée, mais cette fois-ci sur 96 minutes. En première période, il s'est aussi beaucoup imposé dans les airs.



AGUILAR (6) : Il n'a pas eu un match simple vu les individualités face à lui ce soir. Il a peut-être plié, mais pas rompu.



SARR (5) : Décalé en axe-gauche, en l'absence de Medina, suspendu, il a réalisé un match quasiment exempt d'erreurs, au contraire de la semaine passée.



BAH (6) : Le jeune et prometteur prospect de Manchester City a été titularisé pour la première fois. Son grand gabarit lui a permis d'exister et de dévier de nombreux ballons. Pas forcément académique balle au pied, il a quand même réalisé l'essentiel.



GRADIT (7) : Il a veillé au grain derrière et a bien travaillé avec Aguilar et Bah. Une bonne intervention en couverture en fin de seconde période.



MACHADO (8) : Il a réussi à beaucoup se montrer sur son flanc, même offensivement, et a été imprenable aux duels. Beaucoup d'énergie, récompensée par une passe décisive, où il est aussi altruiste. Un des hommes du match.



SOTOCA (4) : Il a été parfois dépassé et trop peu présent dans les duels, avec en prime beaucoup de déchet technique également.



EL AYNAOUI (8) : Il a repris sa progression maintenant qu'il retrouvé son meilleur niveau, et sa place de titulaire. Il a encore gagné en maturité dans le contexte marseillais et a été impérial sur toute la largeur du terrain, bien aidé par Mendy et Diouf. Son but vient récompenser une solide prestation.



MENDY (6) : Utilisé quasiment pour la première fois cette saison, il n'a pas perdu de sa capacité à se rendre utile sur le terrain. L'archétype du joueur qui rends des services, et quel service ce soir! Blessé en fin de match, il a laissé sa place à OJEDIRAN.



DIOUF (7) : Repositionné sur le côté gauche dans une ligne de quatre au milieu, il a étincelé dans ce rôle où il a pû gagner des mètres précieux, et parfois partir dans l'axe. Il a d'ailleurs eu la balle du 1-0 dès la première période. Sorti un peu tôt, à la 67ème minute, par ZAROURY.



SAÏD (4) : Logiquement esseulé en pointe, il n'a pas pesé du tout, même si on comprends sa titularisation par sa capacité à se montrer clinique. Seule action à mettre à son crédit, une passe pour Diouf qui aurait pû ouvrir le score. Remplacé à 66ème minute par le jeune Rayan Fofana, qui s'est montré très intéressant et aurait pû profiter des erreurs commises par des marseillais pressés par le chronomètre. Doit cependant travailler ses repositionnements défensifs.