OGC Nice - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OGC Nice - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0.

Avec une défense remaniée de force par la blessure de Ryan, et les propositions turques pour le transfert de Frankowski, les lensois ne se sont pas présentés dans les meilleures dispositions à Nice. Et avec un début de match catastrophique, ils n'auront guère pu espérer beaucoup dans ce match, où ils se sont trouvés dominés comme jamais cette saison.

Un match à oublier, alors que se profile une autre rencontre compliquée, à Bollaert face à Strasbourg, et où Will Still devra encore composer avec un groupe amoindri.

KOFFI (3.5) : Difficile soirée pour Hervé Koffi qui a retrouvé une place de titulaire dû à la blessure de Matt Ryan. Jamais doté de beaucoup de confiance de la part du staff et des dirigeants, il n'a pas su passer au-delà et a réalisé un début de match catastrophique. Il s'est bien repris après quinze minutes, et d'autant plus à 0-2, alors que la pression était devenue nulle tant Lens ne pouvait plus guère espérer revenir en infériorité numérique.



MEDINA (3) : Par forcément plus en jambes que ses coéquipiers, il s'est distingué en écopant du premier carton rouge de sa carrière en L1, laissant ses partenaires à dix durant plus de 30 minutes.



SARR (5) : Il s'est illustré sur quelques interventions, mais a aussi brillé par quelques absences.



GRADIT (4) : Il a perdu quelques ballons chauds, et à son crédit, une reprise de la tête qui n'a pas trouvé preneur pour une potentielle égalisation.



SOTOCA (3) : Titulaire en piston droit, la physionomie du match ne l'a pas aidé, avec quasiment que des situations défensives à jouer. Il a souffert dans son placement. En seconde période, il n'a guère fait mieux, un cran plus haut.



EL AYNAOUI (6) : Il a surnagé au milieu de terrain grâce à son impact physique. Pas suffisant pour équilibrer un collectif qui a pris l'eau de toute part.



MACHADO (4) : On ne l'a pas beaucoup aperçu de manière positive lors de ce match, où il a aussi été trimballé à droite en seconde période.



DIOUF (5) : Il aurait pu réduire le score après une percée en solo et une frappe pas assez enroulée, et non cadrée. Remplacé par OJEDIRAN en fin de match (82ème).



THOMASSON (4) : Averti, et en faute sur le but niçois, il a été sorti dès la mi-temps par la fratrie Still. Comme toute son équipe, son plus mauvais match de la saison.



KOYALIPOU (4) : Avec très peu de ballons, il a tout de même réussi à jouer un ou deux coups. Il a ensuite subit le besoin d'insuffler une réaction, en étant sorti à la mi-temps pour un AGBONIFO intéressant (voir plus bas).



NZOLA (4) : Sorti lui aussi mais en fin de match, il n'a pas réussi à peser sur la défense niçoise et a manqué ses quelques cartouches. Un match décevant. Remplacé par SAÏD.



AGBONIFO (6) : Bien sûr avec peu de ballons lui aussi, il a néanmoins réussi, le temps d'une action, à montrer que Lens pouvait aussi faire preuve de spontanéité, de précision et d'un peu de talent dans les 30 derniers mètres. A revoir.



ZAROURY (5) : Entré comme Agbonifo à la pause, il a aussi participé, pendant quelques minutes, à une tentative de réaction. Guère suffisant.