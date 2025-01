Montpellier - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Montpellier - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0, et se replacent temporairement 5èmes au championnat.

Face à une équipe qui lutte pour le maintien, le racing a affiché du mieux ce vendredi soir en se rendant, pour une fois, le match facile. Et cela, malgré une prestation arbitrale de Bastien Dechepy une nouvelle fois à la limite du ridicule pour la Ligue 1 (Will Still, comme son homologue Gasset, ont été expulsés avant la mi-temps pour une altercation imaginaire).

Mbala Nzola a inscrit le but le plus rapide de la saison après 40 secondes de jeu. La recrue Agbonifo a fait le break, chose rare cette saison, dans une seconde période où les montpelliérains avaient bien tenté de réagir.



RYAN (7) : Notre portier australien monte en puissance, avec une seconde période où il a été plus sollicité, et a été auteur de quelques interventions rassurantes.





MEDINA (7) : Il a été injouable en défense sur la première période. Averti à la fin de celle-ci, il a été plus discret en seconde.



SARR (6) : Comme ses compères, il a fait un match sérieux sans trop de heurts derrière.



GRADIT (6) : Le capitaine du soir a aussi réalisé une bonne partie, et a été remplacé en fin de match par la recrue Juma Bah.



FRANKOWSKI (8) : Il a terminé sur une nouvelle note positive un mois de janvier où il a été très performant. Il a de nouveau offert décalages et centres intéressants, et a aussi tenté sa chance sur quelques frappes qui auraient être décisives.



EL AYNAOUI (5) : Positionné devant la défense, il a été aux aguets et a colmaté les brèches quand Montpellier remontait un peu trop le ballon. Il a tout de même offert une grosse frayeur aux supporters, en dégageant le ballon sur l'adversaire alors qu'il était presque au niveau de la ligne de but.



MACHADO (5) : Moins en vue que Frankowski à droite, il a été moins à l'aise dans l'accélération du jeu.



DIOUF (7) : Ses remontées de balles ont été très intéressantes, et pour une fois, il a sû, la plupart du temps, lâcher le ballon dans le bon tempo. Remplacé par FULGINI, auteur d'une entrée affligeante sur le plan technique.



THOMASSON (6) : Dans le coeur du jeu il a été souvent au soutien sur les nombreux deuxièmes ballons récupérés. Il fournit les deux passes décisives du soir, même s'il aurait pû se retrouver aux avant-postes un peu plus souvent.



KOYALIPOU (6) : Généreux dans l'effort, il n'est cependant resté qu'une heure sur le terrain, et s'est vu refuser deux buts. Remplacé par AGBONIFO, qui va continuer d'alimenter les discussions autour de lui après un transfert au montant excessif, mais qui a été le second buteur du soir, dès son entrée en jeu. Un peu limite dans ses contrôles, il a cependant montré un bel instinct dans ses choix.



NZOLA (5.5) : Un match bizarre pour Mbala Nzola, qui a inscrit le but le plus rapide de la saison en L1. Après cela, il a eu les occasions pour inscrire un doublé, mais la cage montpelliéraine semblait plutôt lui faire l'effet de la kryptonite. Remplacé par SAID.