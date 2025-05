Lyon - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Lyon - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Décidemment, le RC Lens voyage bien mieux cette saison qu'il ne règne sur sa propre pelouse. Désormais 2èmes (temporairement) à à l'extérieur, les lensois de Will Still ont réitéré le coup fait à Marseille il y a quelques semaines, et auront donc nourri beaucoup de regrets à Bollaert-Delelis. Avec un milieu de terrain renforcé, avec la présence au coup d'envoi de Thomasson, Diouf, Mendy, et El Aynaoui, le jeu s'est principalement déroulé dans la moitié de terrain lensoise.

Goduine Koyalipou a bien tenté d'exploiter les quelques ballons lui étant arrivé en position favorable, mais c'est suite à un corner qu'il avait lui-même joliment acquis qu'il a pû ouvrir le score. Titulaire, le jeune Pouilly a dû laisser ses partenaires à 1-0. Hamzat Ojediran, finisseur par défaut au poste de piston droit, est fautif sur l'égalisation concédée.

Anass Zaroury, quelques minutes après avoir complétement raté son tir de loin, a illuminé le match et redonné l'avantage aux sang et or sur une action similaire, pour une belle victoire qui donnera le sourire à tous. Lens est désormais certain de finir la saison au maximum 9ème, devant le Stade Rennais.

RYAN (7) : Son inconstance se marie très bien avec le racing de cette saison, notamment quand il est dans un bon jour et que Lens joue à l'extérieur. Il a fourni une belle partie avec quelques arrêts importants. Pas très académique sur certains autres ballons, une communication limite avec ses défenseurs, et quelques dégagements un peu trop prompts à 1-0. Mais rien de grave, et il aurait même pû s'en sortir avec une clean-sheet.



MEDINA (6) : Discret en début de match, il est monté en puissance et a été très important sur certaines situations, et sauver cet excellent résultat.



BAH (7) : Les lyonnais retiendront une situation très litigieuse en fin de première période, où il semble s'aider de la main, au sol, pour stopper le ballon. Checkée et non sifflée, cette action n'entache pas le reste d'une partie où il a imposé sa présence dans des espaces réduits, souvent dans la surface. A deux matchs de la fin de la saison, son futur prêt va faire l'objet de nombreux intérêts en Europe...



GRADIT (5) : Il n'a pas été au meilleur de sa forme, mais a tout de même participé à la bonne prestation défensive de l'équipe.



POUILLY (5.5) : Titulaire pour la première fois en l'absence d'Aguilar, il a logiquement souffert en face du meilleur lyonnais Fofana. Mais il n'a pas ménagé ses efforts, au point de devoir laisser ses partenaires à la 70ème minute. Une sortie (avec deux autres changement simultanés) qui aurait pû être préjudiciable. Remplacé par OJEDIRAN, qui a eu la faveur de son coach pour jouer piston droit, plutôt que Celik ou Agbonifo. Fautif sur l'égalisation lyonnaise, dans un poste qu'il ne maitrise forcément pas, il a du reste rendu une bonne copie, sans carton.



MENDY (6) : A nouveau titulaire pour constituer une petite surprise, il est venu renforcer le milieu de terrain, sans trop se projeter. Il a gratté et intercepté quelques ballons, avec une bonne capacité à la relance. Averti, il est sorti en toute fin de match pour SARR, pour bétonner.



MACHADO (5) : Il n'a pas eu son impact habituel, avec un racing acculé dans sa partie de terrain. Il tente une frappe pù il avait mieux à faire. Averti lui aussi d'un carton jaune.



DIOUF (4) : Il n'a pas fourni son meilleur match, avec peu de possibilités pour lui de se projeter. Quand cela a été possible, il n'a pas fait les meilleurs choix. Remplacé par ZAROURY, qui, après avoir gâché une munition en envoyant le ballon en tribune, à retenté sa chance pour le but sublime du 2-1. Il n'avait cependant pas été attaqué par une défense lyonnaise à l'arrêt.



THOMASSON (5) : Dans un milieu de terrain fourni, il a eu moins de présence que d'habitude. Il a notamment eu du mal à exister dans les duels.



EL AYNAOUI (6) : Du milieu de terrain renforcé, il est certainement celui qui a eu le plus de consistance dans sa performance, malgré quelques dégagements chauds devant la surface et plusieurs ballons perdus.



KOYALIPOU (6) : Esseulé en pointe, son jeu complet lui a permis de déstabiliser la défense lyonnaise à plusieurs reprises. Ses limites ont aussi empêché Lens d'espérer mieux punir l'OL. Il marque néanmoins le but du 1-0, sur un cafouillage suite à un corner, mais c'est sa frappe dans le soupirail de Perri qui amène ce dernier. Il a donc été heureusement récompensé, et continue de prouver qu'il est un buteur fiable, avec 4 réalisations en 13 matchs, soit désormais plus que Wesley Saïd.