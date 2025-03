LOSC - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL





Voici les notes MadeInLens pour le match LOSC - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0.

Une nouvelle fois, les lensois laissent échapper un derby avec des regrets. Dépassés en première période, sans solution individuelle ou tactique, ils sont revenus avec de meilleures dispositions en seconde mi-temps. Avec les entrants et d'autres changements tactiques, ils auraient pu arracher le partage des points durant les dix dernières minutes du match et punir des lillois spectateurs lors du second acte.

Finalement, Lens s'incline donc sur une erreur de Matt Ryan, qui tarde à dégager balle au pied (19ème). Privés de Juma Bah et Jonathan Gradit, qui se sont téléscopés à l'entrainement de veille de match, la seule bonne nouvelle de la soirée demeurera les bons débuts de Kyllian Antonio, qui malgré des premières minutes délicates, a fait un match sérieux.





RYAN (4) : Son erreur fatale aux lensois vient jeter un voile noir sur sa partie, qui n'était en dehors de ça plutôt bonne avec quelques arrêts à mettre à son actif en première période. Il est cependant resté imprécis sur ses relances tout le match.



MEDINA (6) : Il est monté en puissance tout au long du match, et aurait pû être à l'initiative de l'égalisation en fin de rencontre.



SARR (5) : Il a tenu son match avec quelques interventions intéressantes.



ANTONIO (5.5) : Titulaire surprise, le jeune lensois a connu, comme souvent en de telles circonstances, des premières minutes délicates. Il n'est pas en faute sur sa transmission juste avant l'erreur de Matt Ryan. S'est très bien comporté ensuite, et son jeu long a aussi été une bouffée d'air utile à l'équipe.



AGUILAR (5) : S'il a peu couvert Kyllian Antonio, il a essayé de remonter le ballon sur son flanc droit et n'a donc jamais abandonné ses ambitions offensives. Remplacé par AGBONIFO, qui a encore compensé son déficit balle au pied par l'envie, et aurait pû égaliser ou permettre l'égalisation en fin de match.



MENDY (6) : Il a beaucoup combattu au milieu de terrain, en infériorité numérique avec El Aynaoui face aux trois milieux lillois. Dur au duel, il a néanmoins bien performé. Certainement usé, il a été remplacé à l'heure de jeu par DIOUF, un des moteurs de la meilleure période lensoise.



MACHADO (4) : Il a été difficile pour lui de s'exprimer, bien pris par ses vis-à-vis lillois.



EL AYNAOUI (6) : Comme Mendy, il a a essuyé une première période compliquée au milieu de terrain. Il a néanmoins bien apporté, dans la lignée de ses prestations précédentes, et a été l'un des premiers lensois à se montrer dangereux. A noter un beau retour défensif qui a gardé Lens dans le match.



SOTOCA (4) : Il ne s'est pas trouvé dans une position favorable dû au système employé en début de partie. Revenu plus dans le centre du jeu en fin de première période, il y a été plus utile, mais pas assez pour percuter plus vers l'avant. Remplacé par KOYALIPOU en fin de match, ce dernier a accusé son manque de justesse technique sur sa seule action intéressante du match.



SAÏD (3) : Excentré côté gauche, il a été invisible et n'a jamais apporté. Remplacé à l'heure de jeu par THOMASSON, auteur d'une bonne entrée et souvent à l'initiative lors de la réaction, tardive, de son équipe.



NZOLA (3) : Une nouvelle fois, il a été déficient dans tout les compartiments du jeu, même sur ses points supposés forts, comme les duels et le jeu dos au but. En fin de match, c'est sa justesse technique qui a manqué pour conclure des occasions pourtant bien amenées.