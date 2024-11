Lens - Marseille: La conférence de presse d'avant-match de Will Still

rclens.fr

Après une victoire étriquée à domicile contres Nantes, puis la trêve internationale, Lens enchaîne à domicile avec la venue de l'OM. Le bon moment pour prendre un bon tournant dans la saison. Le coach Will Still fait le point.

Le groupe

Les internationaux sont de retour, les derniers étant Chavez et Medina, de retour aujourd'hui.



Satriano, Cabot, Aguilar, Ganiou, Saïd toujours blessés et indisponibles.

Sont suspendus : Khusanov, Gradit.



La trêve

W.S. : "On est restés sur le même scénarios, comme le retour des deux trêves précédentes s'étaient bien passés. On a fait de l'individuel sur la première semaine, c'est du classique. Les joueurs qui entrent tardivement doivent se reposer, ensuite on leur la video qu'ils n'ont pas vu en individuel."

Charnière sans Khusanov ni Gradit

W.S. : "Malang Sarr avait fait une bonne entrée à Paris. Il n'y a pas de question sur sa capacité à jouer. Contre Nantes, on a aussi vu qu'on pouvait jouer à quatre derrière. On avait réussi à renverser un match compliqué. On verra ce que l'on fera, on a d'autres armes à utiliser."

70 ans et coup d'envoi samedi pour Gervais Martel W.S. : "Pour moi c'est quelqu'un de charismatique. Il est emblèmatique, c'est un leader incontesté et qui a fait de belles années pour le RC Lens. Je n'ai que respect et admiration vis-à-vis de lui."