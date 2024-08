MiL

Voici la composition de départ de Will Still pour démarrer face au Stade Brestois. Le coup d'envoi sera donné à 15h00 à Bollaert-Delelis, et la rencontre est retransmise sur DAZN.

RC Lens :

Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Chavez - Thomasson, Diouf - Zaroury - Sotoca, Labeau Lascary.