Le Havre - Lens : 1 - 2 (score final, victoire)

MiL

Les lensois ont encore dû batailler dur devant le but, pour se sortir d'une opposition havraise qui souhaitait resserrer les boulons après une large défaite à Marseille.

Avec de multiples centres qui n'ont pas forcément été utiles, le racing a tout de même réussi à en convertir deux par Koyalipou, la recrue qui a déjà répondu aux attentes, et Machado en fin de match (77ème), après deux périodes largement passées à harceler le but de Desmas.

Lens recolle aux places européennes au classement de la Ligue 1, avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, samedi prochain.