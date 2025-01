Le Havre AC - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL





Voici les notes MadeInLens pour le match Le Havre AC - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1 .

KOFFI (7) : Il n'a pas été très académique dans certaines de ses interventions. Sur le but havrais, il fait l'arrêt, mais est malchanceux. Il a fait les parades et aussi effectué une sortie hors de sa surface, pour conserver si ce n'est une clean-sheet, mais tout de même le but lensois d'avance.



FRANKOWSKI (8) : Il a réalisé un excellent match malgré un certain nombre de centres, à l'image de l'équipe, qui n'ont rien donné. Il a effectué une excellente partie sur le plan défensif, et a bien sûr délivré le centre pour Machado, et le but de la victoire, comme au bon vieux temps du Haise-ball.



MEDINA (6) : De retour sur le terrain après des vacances prolongées unilatéralement, il a effectué une bonne prestation dans un duo avec Danso.



DANSO (5) : Il a été moins à l'aise, moins précis et impérial dans ses couvertures. peut-être dû à son duo avec Medina, ou à cause des rumeurs de transfert l'entourant.



MACHADO (7) : Peu aidé avec Zaroury devant lui, il a réalisé une meilleure seconde période, parachevée par son but alors que Will Still était repassé en 3-5-2.



DIOUF (6) : Sa prestation offensive a été très individualiste et frustrante. Il a sur-utilisé sa capacité à conserver le ballon sous la pression. Mais il a en revanche été très précieux et efficace défensivement.



THOMASSON (4) : Averti rapidement, il n'a pas eu l'impact habituel au pressing et à la récupération. Positionné brièvement plus haut, il rate une occasion en or en trouvant le défenseur havrais sur sa ligne de but. Remplacé par GRADIT, pour un retour en fin de match au 3-5-2.



SOTOCA (6) : Comme la semaine passée, il a retrouve un meilleur rendement décalé sur la droite. Ses tentatives de tirs sont toujours aussi inutiles. Avec une défens ehavraise très passive, il a eu tout le temps d'ajuster un centre parfait pour Koyalipou.



FULGINI (5) : Au centre du jeu offensif, il a essayé de créer les changements de rythme, mais a manqué d'un peu de justesse technique pour cela, sans être mauvais. Devrait simplifier son jeu dans les espaces réduits.



ZAROURY (3) : Son recrutement commence à soulever les questions. A nouveau coller sur son flanc, son impact a été négligeable, pour ne pas dire nul. Sorti avant l'heure de jeu pour OJEDIRAN, qui, sans être aussi incisif que lors de ses premières sorties, à réussi à se montrer.



KOYALIPOU (7.5) : Arrivé en début de semaine, le serial buteur en Bulgarie a été lancé directement par Will Still, qui avait besoin d'un buteur efficace. Il lui a donné raison, malgré quelque temps de retard, parfois, dans son placement. Il aura en tout cas réussi sa première, à confirme lors des prochaine semaines. Remplacé par NZOLA après un petit coup reçu.