La première conférence de presse d'avant-match de Wii Still

Will Still a donné sa première conférence d'avant-match avant la reprise de la L1, dimanche à Angers. Sans prononcer le fameux terme, il a surtout confirmé que Salis Abdul Samed et Stijn Spierings étaient "loftés" avec le groupe de la réserve. Il a aussi salué à plusieurs reprises l'environnement du club et le travail des personnels déjà en place.

Le groupe



Cabot absent (genou); El Aynaoui pas prêt; Nzola idem, en retard sur la préparation; Spirings et Salis Abdul Samed dans le loft avec la réserve. Le groupe d'entrainement a dû être réduit.

Gradit et Saïd, économisés à l'entrainement, seront présents à Angers.

Entame de saison

W.S. : "J'ai hâte que la compét' reprenne, avec beaucoup d'excitation et d'attentes sur cette saison. Avec l'envie de partager des émotions avec les joueurs, le staff, et les supporters.

On va essayer de jouer les 7-8 premières places en L1. On va essayer de vite trouver des repères pour être compétitifs ensuite sur la durée. Il y aura aussi le coupe d'Europe, où on souhaite montrer un bon visage."

Angers

W.S. : "Les analystes les ont super bien étudiés. Ils ont été performants l'an dernier en L2 à domicile. Ils sont performants en jeu direct et ça va vite vers l'avant. On sait à quoi s'attendre."



Capitanat

W.S. : "Il y a un groupe de 7 leaders qui est déjà en place. Brice reste capitaine. Florian Sotoca sera vice-capitaine, puis Jo Gradit s'il n'est pas sur le terrain. Ca fonctionnait très bien avant, je ne vais pas changer cela."



Mercato

W.S. : "C'est surtout la question de dégraisser. On a mis SAS et Spierings avec la réserve. On va attendre les départs pour faire des arrivées. On cherche à renforcer le secteur offensif. On va faire les choses dans l'ordre, correctement, sans s'emballer."