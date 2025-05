La dernière conférence de presse de Will Still de la saison

rclens.fr

Dernier acte d'une saison pas comme les autres, samedi soir face à Monaco pour le RC Lens de Will Still. Une qualification européenne tiendrait d'un imbroglio lié à l'Olympique Lyonnais, mais n'est pas à exclure totalement, si Lens repasse 8ème devant Brest. Objectif plus réaliste: Bien terminer avec simplement une victoire à Bollaert, fait pas si courant cette année, et qui donnerait un total de points supérieur à celui de la saison passée.

Le groupe

De retour: Aguilar;

Indisponibles: Machado, Nzola, Chavez, Labeau Lascary.

National 3 en péril

W.S. : "C'est une nécessité capitale de se maintenir en N3. Le staff et le groupe feront les choses sur le terrain et j'espère qu'ils parviendront à se maintenir.

Pour le club, le recrutement, l'académie du club, c'est embêtant. Pour le court terme, ce n'est pas idéal, le club va devoir mettre en place des choses dans les mois à venir."

Monaco

W.S. : "C'est une des meilleures équipes du championnat. On a pas pris assez de points à Bollaert cette année, la volonté sera de bien faire et de clôturer correctement cette saison-ci."

Fin de saison

W.S. : "Après le match il y a un point avec les dirigeants, et une cérémonie pour les joueurs. On partira en vacances, et on reviendra pour préparer la saison prochaine."

Mercato

W.S. : "Il y a un tas de choses sur lesquelles on est très clairs. Il y a des choses qui vont bouger, cela fait partie de la vie des clubs. Il y a des arrivées qui vont se faire, c'est le déroulement logique d'une saison à l'autre."