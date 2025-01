La conférence de presse de Will Still avant Toulouse

rclens.fr

Après une courte pause, le racing retrouve la compétition avec la fin de la phase aller du championnat, dernière compétition dans laquelle il est engagé. Will Still revient sur l'état des troupes qui risque d'être perturbé par le départ de Brice Samba, pour Rennes. Côté adversaire, le Téfécé se situe à courte portée derrière Lens qui devra l'emporter pour rester dans le wagon européen.





Le groupe





Longue durée: Labeau Lascary, Satriano;

Blessés: Aguilar, El Aynaoui, Saïd.

Indisponibles: Medina (en Argentine pour raison familiale), Samba (départ pour Rennes), Khusanov (suspendu).







Départ de Samba





W.S. : "J'ai appris qu'il voulait quitter le club pendant les vacances. C'est embêtant, c'est le capitaine et un très bon gardien. Mais garder un joueur qui ne veut plus être là c'est pas une bonne chose, donc ce n'est pas compliqué. Hervé Koffi jouera dimanche, il a fait un bon match contre Paris. Samba est venu me dire qu'il avait reçu une offre, il a beaucoup de respect pour le club.

Hervé Koffi jouera jusqu'à nouvel ordre, il y a un processus de recrutement qui est en place.



J'ai envie de dégager une certaine sérénité. Je suis venu à Lens pour l'histoire, les supporters... Je savais en arrivant à Lens qu'il y aurait des départs de cadres. Ca devait être le cas avec Kevin Danso cet été. Ce sera encore le cas dans le futur. Ca fait partie de la vie d'un club de foot. Brice a eu son opinion sur certaines choses, je respecte son opinion. On va continuer à avancer et gagner des matchs."





Toulouse





W.S. : "Ils ont bien fini l'année 2024. Il y aura beaucoup d'intensité. Ils ne gardent pas beaucoup le ballon, mais quand ils l'ont ils sont très efficaces avec. On va essayer de prendre 3 points pour bien commencer l'année à domicile."