La conférence de presse de Will Still avant Toulouse

Dernier déplacement de la saison, samedi soir à Toulouse, où le RC Lens n'aura plus comme enjeu que d'essayer de conserver sa 8ème place au classement, voir de préparer l'avenir, peut-être. Will Still fait le point à 10 jours du dénouement de la saison.





Groupe





De retour: Sotoca;

Suspendus: Antonio, Aguilar;

Indisponible: Nzola (genou), Labeau Lascary, Chavez;





Satriano





W.S. : "Il faut rester patient avec Martin. Il faut augmenter petit à petit son temps de jeu, mais pas prendre de risques sur la fin de saison. Il faut rester mesurés, c'est déjà très bien qu'il soit revenu cette saison."





Fin de saison et premiers bilans





W.S. : "On joue des matchs et on essaie de les gagner. On joue à Lens, on joue pour le blason et pour le faire respecter. Beaucoup de gens ont douté de notre implication après la défaite d'Auxerre, mais on a prouvé que personne n'est en vacances. Il y a une bonne énergie dans le groupe.



J'ai appris à mettre des choses en perspectives. Déjà sur le plan personnel. De m'adapter à toutes sortes de choses, les blessures, les suspensions, les départs... aux critiques aussi, quand tu arrives dans un grand club et que tout les résultats ne sont pas positifs tu t'exposes forcément aux critiques. Mais je veux juste rappeler que je m'adapte, d'une façon à gagner des matchs de foot. Parfois la méthode ou le contenu n'est pas le plus sexy ou le plus flamboyant, mais mon boulot est de prendre des points pour le club.

On joue parfois de manière plus pragmatique, quelque chose que l'on doit peut-être faire évoluer à domicile aussi.



Le plus grand regret c'est le match retour au Pana, et le nombre de défaites à domicile. On peut en avoir plein mais je ne vais pas vivre avec des regrets. Malgré tout ce qui s'est passé, on est 8èmes, ce n'est pas catastrophique. On peut essayer d'égaler le nombre de points acquis l'année dernière. On va continuer d'apprendre, de progresser, de prendre des points."