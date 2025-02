La conférence de presse de Will Still avant Strasbourg

rclens.fr

Dimanche le racing accueille Strasbourg, un adversaire de qualité cette saison mais qui est encore derrière lui au classement, à trois points. Une affiche donc, sur fond une nouvelle fois de crise des droits TV sur tout le football français. Will Still fait aussi le point après la défaite face à Nice, et une fin de mercato qui n'en finit pas, avec de départ de Frankowski à Galatasaray, et celui, toujours pas officialisé, de Pereira Da Costa à Portland (MLS).

Le groupe

Longue durée : Satriano, Labeau Lascary, Chavez.

De retour: Aguilar (temps de jeu à adapter pour sa reprise en compétition, il sera remplaçant).

Incertain: Ryan (hanche).

Suspendu: Medina.

En N3: Celik.

Départ de Frankowski et mercato

W.S. : "La position du club le jour du match face à Nice était de la garder. Le lendemain, j'ai appris que la décision de le vendre avait été prise, avec une offre financière qui était à la hauteur de ce que le club espérait, et la volonté du joueur de partir. Je m'y attendait, mais je n'ai plus trop envie de parler des joueurs partis, on est conscients des noms de ceux qui sont partis, et dans les clubs où ils sont partis.

Il y a une nouvelle page, avec ce mercato qui ressemble plus à un mercato d'été. Il y a eu beaucoup d'arrivées aussi. Il y a un nouvel équilibre à trouver, mais je vais me concentrer sur la suite. Il y a des matchs à gagner, il faut qu'on s'unisse tous ensembles, on va charbonner et être pragmatiques dans ce qu'on fait."

Strasbourg après Nice

W.S. : "Ils ont un système très difficile à défendre, avec de la verticalité. Ils mettent aussi beaucoup d'intensité. Il faut retrouver nos valeurs avec plus de combativité que face à Nice.

On n'a pas été bons à Nice, c'est notre plus mauvais match de la saison. On ne s'est pas reconnus. On a pressé là où cela n'était pas nécessaire, on a eu beaucoup trop de déchet technique, des pertes de balles dans les zones où il ne faut pas... On a tous pas été bons, moi, le staff. C'était un jour sans collectif. On s'est mis d'accord que dans l'attitude cela ne se passera plus."