La conférence de presse de Will Still avant Strasbourg

rclens.fr

Lens a rendez-vous dimanche (17h00) à Strasbourg, l'équipe surprise de ce début de saison. Will Still fait le point sur son groupe très très amoindri par les blessures.

Groupe

Satriano out pour plusieurs mois (ligament croisé) et sera opéré mardi prochain.

Ojediran, El Aynaoui seront indisponibles.

Koffi, Cabot, Bané, Gradit, Danso également indisponibles. Éclaircissements à attendre rapidement de la part du club pour Danso.

Zaroury et Labeau Lascary suspendus.

Plan en attaque avec l'hécatombe



W.S. : "Il n'y a pas de raison de changer du tout au tout. Angelo et David font une bonne semaine d'entrainement."

Strasbourg



W.S. : "C'est une super bonne équipe, avec un plan de jeu dominant et clair. Ils viennent de battre Marseille, ça va être compliqué. C'est de l'individuel quand ils défendent, et déforment leur structure en attaquant."

Duo au milieu

W.S. : "Il y un certain équilibre qui se dégage avec Andy et Adrien. Mendy et Ojediran apportent aussi quand ils sont entrés. Si il y a un équilibre de trouvé, tant mieux. Si on est critique, ils peuvent améliorer leurs stats, par une passe, un but. Pour l'instant il n'y a pas trop de doutes sur eux."