La conférence de presse de Will Still avant son retour à Reims

Après une défaite difficile à accepter face à l'OM, Lens devra faire beaucoup mieux à Reims, dès vendredi soir, où Will Still retrouvera donc son ancien club.

Le groupe

Indisponibles : Cabot, Satriano, Saïd, Aguilar, Ganiou.

De retour : Khusanov, Gradit.

Efficacité offensive

W.S. : "Il y a beaucoup de frustration. Mais on a remis les choses dans leur contexte. On est arrivés il y a 5 mois, il y avait des choses en place pendant 5 ans, que l'on a admiré de loin. Il faut s'adapter aux changements dans le club, mais on a du contenu intéressant. On a perdu 3 matchs dans la saison, contre le LOSC, Paris et l'OM. Il y a des réalités de budgets... Il n'y a pas non plus d'alarme incendie à tirer. Mais à nous de nous concentrer sur la réalité des choses, c'est bien de bien jouer, mais il y a de l'efficacité à trouver. Mais tout n'aller pas se mettre en place du jour au lendemain.

Il n'y a pas de choses drastiques à changer pour transformer ces 45-50 minutes de bon contenu en points."

Arbitrage face à l'OM

W.S. : "Je constate les faits mais je n'ose pas imaginer qu'on est arbitrés différemment. On m'a toujours dit que les décisions arbitrales s'équilibraient en fin de saison donc j'espère que ce sera le cas."