La conférence de presse de Will Still avant Sainté

rclens.fr

Groupe

Aguilar s'est démis l'épaule et va être indisponible quelques mois.

Machado (ischios) indisponible quelques semaines.

Cabot, Koffi, Satriano blessés de longue durée.

Ojediran, Bané, El Aynaoui sur le retour via la réserve cette semaine.

Zaroury, Labeau Lascary de retour de suspension.

Gestion lors de la trêve



W.S. : "On a eu 7 ou 8 jeunes différents pour venir compléter l'entrainement. On avait toujours un groupe de 15 ou 16 joueurs pour travailler correctement. Mendy et Chavez reviennent aujourd'hui, ce n'est pas idéal mais c'est pareil pour tout les entraineurs."

Saint-Etienne

W.S. : "Je m'attends à une belle fête de football. Ce sont deux clubs proches dans l'identité et les valeurs. Ils ont eu des matchs intéressants et très propres, il ne fallait pas se focaliser sur le match à Nice [NDR : Perdu 8-0 par Saint-Etienne]."

Kevin Danso





W.S. : "Il a toujours un très grand sourire à l'entrainement. C'est top de l'avoir de retour. De par son expérience et son profil de leader, ça fait du bien à tout le monde."