La conférence de presse de Will Still avant Rennes

Après une victoire inespérée face à Marseille, Lens doit définitivement sortir de la crise en fournissant un bon match face au Racing Club de Rennes, samedi soir. Si l'accueil pour Brice Samba risque d'être malheureusement mitigé, Seko Fofana sera lui suspendu. Et personne de prêtera guère attention à Ayanda Sishuba.

Will Still récupérera lui quelques joueurs précédemment suspendus, avec l'espoir d'enchaîner avec enfin, une nouvelle victoire à Bollaert..

Le groupe

Absents de longue durée: Labeau Lascary, Chavez, Satriano, Petric.

Retours de suspension: Medina, Thomasson, Fulgini.

En sélection: Le néo-pro Kyllian Antonio.

Après l'OM

W.S. : "Ca change que faire moins que ça dans la combativité, et bien on ne pourra plus moins faire. C'est une base de travail. Au moins avoir cet esprit-là c'est la base quand tu joues à Lens.

Gagner ça change tout. Ca rends la vie plus belle, c'est toujours plus simple quand il y a une victoire."

Concurrence

W.S. : "C'est sûr. Le groupe en avait besoin, il y avait besoin d'un renouveau au sein de la concurrence. Bah et Mendy ont fait un bon match. Cela doit être positif pour tout le monde, et je préfère avoir des choix à faire plutôt que de mettre des mecs par défaut."

Victoire face à un top 6

W.S. : "C'était surtout un sujet pour les journalistes. On a montré qu'on pouvait faire des bonnes choses, même face à Marseille qui est deuxième. L'objectif est de désormais gagner à domicile."

Mendy

W.S. : "Il a fait un super match. Il a donné de l'équilibre. Les autres autour de lui se projettent, lui garde le ballon sous pression. Il a de l'expérience, c'est une bonne chose."