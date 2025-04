La conférence de presse de Will Still avant Reims

rclens.fr

Dernière ligne droite pour le RC Lens cette saison, et un second match à Bollaert en cinq jours, pour continuer à espérer un petit peu accrocher une potentielle 7ème place. Will Still fait le point avant d'affronter son ancien club vendredi soir.

Le groupe

De retour: Gradit;

Indisponible: Aguilar (iscios), El Aynaoui (suspendu); Petric, Labeau Lascary, Chavez, Satriano.

Reims

W.S. : "C'est un club qui m'a permis de me lancer, avec beaucoup de bonnes personnes au club. Ils se sont bien restructurés ces dernières semaines. Ils retrouvent un bon état de forme. j'espère qu'ils parviendront à se maintenir, même s'il n'y aura pas de cadeaux de notre part."

Premier bilan du coach

W.S. : "J'ai énormément appris, en tant qu'entraineur et être humain. Le plus intéressant c'est qu'on est encore bien positionnés. Evidemment on aurait aimé avoir 10, 15 points de plus. On est réalistes, mais si on compare avec les années précédentes, on est pas si loin en terme de points. Avec le sprint final qui commence, on garde des chances. IL faut regarder les bonnes petites choses, avec notre nombre de clean-sheets, une bonne défense.

Le président l'a dit l'autre jour, c'est une année de transition. Tout n'est pas parfait, ni à jeter non plus. Mais j'ai certainement appris beaucoup de choses."