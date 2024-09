La conférence de presse de Will Still avant Nice

rclens.fr

Rendez-vous important pour le racing demain, face au Nice de Franck Haise. Au-delà des retrouvailles, Lens va affronter un OGCN à l'actualité chargée après une grande victoire, 8-0, face à Saint-Etienne, et un premier match d'Europa League en milieu de semaine (1-1 face à la Real Sociedad).

Le groupe

Incertain: Sotoca, blessé au pied à Rennes.

Indisponibles: El Aynaoui (2 semaines), Ojediran (1 mois); Danso (tests à Londres), Cabot, Koffi (2 mois, déchirure au psoas).

De retour: Satriano (en préparation spécifique mais postule pour le groupe).

Still VS Haise

W.S. : "On ne va pas du tout faire de coup. Je suis un grand admirateur de Franck Haise. Il est aujourd'hui à Nice, moi à Lens, on va jouer chacun notre jeu qui est propre. On se connait par coeur, il n'y a pas d'éléments de surprise à mettre en place. Ce sera un match de haut niveau en Ligue 1. Cela prouve qu'on est dans la bon wagon. Ils sont bien coachés, je m'attends à un match similaire à celui du dernier enchainement de matchs qu'on a eu."

Varane

W.S. : "C'est un des meilleurs défenseurs centraux du foot français. Il a fait une carrière exceptionnelle. Tout joueur de foot rêverait d'avoir une carrière comme la sienne. Malheureusement pour lui, son corps a dit stop sur la fin."