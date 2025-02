La conférence de presse de Will Still avant Nice

rclens.fr

Déplacement à Nice où Will Still coachera depuis les tribunes, étant suspendu après sa pseudo-altercation avec Jean-Louis Gasset contre Montpellier. Le racing retrouvera pour la deuxième fois cette saison Franck Haise, avec son équipe de Nice qui se situe juste devant au classement.

Groupe

Nouvel absent : Pereira Da Costa (instance de départ); Aguilar de nouveau indisponible (adducteur).

De retour: Sotoca, Petric.

Nice

W.S. : "On va essayer de changer la donne contre les équipes placées devant nous. On va essayer de les mettre en difficulté.

Il y a eu plusieurs facteurs. On n'a pas été assez efficaces dans ces matchs-là. On n'a jamais été malmenés ou mis sous pression. Mais on a commis des petites erreurs sur les buts qu'on encaissent et sur nos occasions. On met bien en place ce que l'on veut faire."

Calendrier restant à l'extérieur

W.S. : "J'y crois, car plus les semaines passent on s'améliore. On progesse à tout les niveaux, mais ce qui reste à faire sera dur. On ne se fait de fixette par rapport aux équipes qui sont au-dessus de nous; On va essayer de progresser, de continuer à grandir, et de prendre des points."

Suspension samedi

W.S. : "C'est embêtant. Même avec les images, l'appui du 4ème arbitre, du délégué, du coach d'en face, on en peut pas aller à l'encontre des arbitres, ni les contester ni s'y opposer. J'ai pas le choix, j'accepte, je serais gentiment en tribune ce week-end et Monsieur Dechépy sera sur un terrain de Ligue 1. C'est dommage car on est tous capables de dire quand on s'est trompés. J'ai l'impression d'être face à une injustice, c'est ça le football français pour l'instant."

Fin du mercato

W.S. : "Je suis très content que ce soit terminé! Les dirigeants ont fait un équilibrage non négligeable, et les finances vont mieux. Les départs ont aidé à ce niveau-là. On a un groupe équilibré et compétitif, avec des profils différents, avec des jeunes joueurs à potentiel et faire grandir. C'est simplement la réalité des choses, on va y aller, on est à la 6ème place aujourd'hui."