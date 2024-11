La conférence de presse de Will Still avant Nantes

rclens.fr

Après deux défaites, c'est le moment de relancer une dynamique positive avec la réception du FC Nantes, samedi (19h00). La victoire sera obligatoire pour ne pas laisser place aux doutes.

Groupe

Saïd, Cabot, Aguilar, Satriano indisponibles.

Sotoca, Frankowski incertains.

Khusanov, Nzola suspendus.

De retour: Medina, Fulgini.

Déficience en attaque

W.S. : "On va répondre collectivement. Ce n'est pas faute de se procurer des occasions. On a aussi des jeunes prêts à jouer s'il faut.

Kembo Diliwidi s'entraine avec nous depuis deux semaines. C'est une des solutions, il y a des chances qu'il soit dans le groupe we week-end."

Pression

W.S. : "Il n'y a pas du tout de pression. La magie du football fait bien les choses... On a perdu au Parc 1-0, et on a perdu le derby sur les circonstances qu'on connait... Le projet quand je me suis engagé est très clair, mais on ne peut pas tout faire en un jour. C'est un projet au long terme, on savait qu'il allait y avoir des hauts et des bas. On perds deux matchs, on a l'impression que c'est la fin, mais ce n'est pas la cas. On a des choses à corriger, le reste, ça fait partie du foot. "

Communication du coach

W.S. : "Je l'avais déjà dit quand je suis arrivé, je ne veut plus de cette étiquette du coach qui parle haut et fort, ce n'est pas moi. J'ai envie d'une communication claire, structurée, propre. Petit à petit on fait des progrès. J'ai envie d'une carrière plus longue que courte, il y a des choses à travailler, qu'il faut savoir corriger."

FC Nantes

W.S. : "C'est une équipe avec pas mal d'individualités. On s'attends à un bloc bas et des transitions. On est conscients de leur été de forme mais ça ne veut pas dire grand-chose. On se prépare comme si on affrontait la meilleure version de Nantes. On a hâte d'être à Bollaert samedi."