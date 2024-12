La conférence de presse de Will Still avant Montpellier

rclens.fr

Le racing va chercher à réellement lancer son rebond après une victoire à Reims, vendredi dernier, en cherchant une nouvelle victoire face à Montpellier, lanterne rouge de L1.

Will Still fait le point sur un groupe et un système toujours pas équilibrés, alors que se profile la fin de la phase aller.

Groupe

Saïd de retour dans le groupe. Machado suspendu. Pas d'autre changement par rapport à la semaine dernière.

Système

W.S. : "On ne doit pas complétement balayer le système à 3 derrière. A Reims s'était très intéressant. A nous d'avoir la continuité et l'équilibre dans ce qui a été fait. Mais il faut enchainer et gagner.

Avec le système à 4, on avait mieux appréhendé les temps où on devait aller presser haut, et ceux où il était nécessaire de rester mieux organisés avec moins de distance entre nous, et des espaces à exploiter derrière."

Montpellier

W.S. : "Ils ont des individualités devant qui sont intéressantes. Ils ont pris des points ces derniers matchs face à des adversaires de qualité. A nous de se montrer réguliers dans nos prestations."

Sainte-Barbe W.S. : "C'est très spécial. On a dévoilé le maillot au stade, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de personnes. C'est une bonne chose, ça reflète les valeurs qui sont prônées au club. Et je trouve le maillot magnifique! J'espère que la fête sera bonne pour tout le monde."