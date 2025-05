La conférence de presse de Will Still avant Lyon

rclens.fr

Après une large défaite à Bollaert face à Auxerre, le RC Lens se déplace à Lyon, dimanche, avant un second déplacement à Toulouse la semaine prochaine. Avec une saison terminée sur le plan des ambitions, Will Still fait le point sur l'état d'esprit à attendre pour les trois derniers matchs.

Groupe

Fin de saison: Petric, Chavez;

Indisponible: Aguilar (ischios, out pour deux matchs), Sotoca (suspendu), Labeau Lascary, Celik (réserve);

De retour: Satriano (dans le groupe).



Satriano

W.S. : "Il peut entrer sur 15-20 minutes. Il revient des croisés, et on doit être patients. Il a de bonnes sensations depuis deux semaines. C'est important. Il a faim, il est très affuté, il a travaillé dur pour revenir sur les terrains. On est prudents, mais dans l'état d'esprit, c'est très intéressant. Il a retrouvé des sensations dans une séance de finition devant le but. Il a été très adroit, il est bien et sait très bien où est le but. Chapeau au staff médical pour ça, j'ai envie de le faire jouer et de le voir jouer."

Départ de Delaval

W.S. : "On est suffisamment dans le staff pour combler son départ pendant deux semaines. Il est venu nous voir il y a quelques semaines pour parler de son souhait de quitter le club. Les négociations ont eu lieu et un accord entre les deux clubs est passé la semaine passée. Je tiens à le remercier, son travail a été très très cohérent et la colaborration a été correcte. La saison n'a pas été simple, mais il n'y a pas eu de problèmes personnels. Je lui souhaite le meilleur dans le futur."

Lyon

W.S. : "On a un sentiment de revanche. Face à Auxerre ce n'était pas assez, individuellement, collectivement, notre staff... La priorité du club est de sauver nos U19 et la N3. Nous, on ira à Lyon pour bien faire, pour nous même et avec un sentiment de revanche."