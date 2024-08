La conférence de presse de Will Still avant les barrages de C4

rclens.fr

Avant les barrages de Conférence League, ce jeudi soir face au Panathinaïkos d'Athènes, Will Still revient sur cet enchainement de matchs de début de saison.



Pas de nouvel absent par rapport à Angers. Nzola pourrait être présent. Hamzat Ojediran pourrait aussi être présent. El Aynaoui a repris l'entrainement collectif mais ne sera pas apte.

W.S. : "Pour la qualité d'entrainement, il faut entre 22 et 24 joueurs sans compter les gardiens. Pour le bien de la préparation des matchs, c'est ça; On a dit qu'il fallait dégraisser et rajouter de la qualité dans le secteur offensif."

Le Panathinaïkos

W.S. : "C'est une équipe très très mature. Ils ont le vice et l'expérience des compétitions européennes. Ils ont fait du mal à l'AJAX et aux équipes françaises dans le passé. C'est très costaud, c'est un vrai test. Il faudra ne pas tomber dans le combat et rester sereins dans ce qu'on essaie de faire. Aller les chercher, imposer notre jeu. Il faudra se donner un avantage à domicile avant d'aller là-bas."

Kevin Danso

W.S. : "Je doit féliciter la cellule recrutement et la direction pour le travail effectué. On a Malang Sarr et Kodir Khusanov pour prendre la relève. Kevin est un joueur qui attire de grandes équipes, c'est mérité pour lui et une fierté pour nous. Je ne suis pas inquiet, on a ce qu'il faut pour prendre la relève."

Enchaînement

W.S. : "Ca va être un marathon, avec des déplacements. On va pouvoir utiliser beaucoup de joueurs. Je vois ça comme un point positif."