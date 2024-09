La conférence de presse de Will Still avant Lens-Lyon

rclens.fr

Retour au championnat après la trêve internationale pour Will Still et ses hommes. Le racing doit tenter de continuer sur sa dynamique du mois d'août en affrontant un Olympique Lyonnais qui se cherche encore.





Le groupe

Danso poursuit des examens et sera indisponible encore deux matchs. Le club souhaite aller au plus loin dans les précautions pour lever tout doute.

Zaroury a repris l'entrainement partiel. Peut-être trop juste pour Lyon, décision demain.

El Aynaoui reviens bien et postule pour le groupe contre Lyon.

Cabot poursuit avec des étapes franchies mais encore loin. Toujours des douleurs et gonflement au genou.

Chavez a eu un jour de plus pour raisons privées mais reviens demain.





Kevin Danso

W.S. : "Il a le sourire, il va très bien. Il est conscient des risques s'il y a un problème. Il n'y a pas de risque, mais on fait tout les examens. On fait confiance aux médecins, on va attendre la fin de tout les examens.

Il a repris en adapté avec nous depuis une grosse semaine. Les cellules performance et médicale le gère parfaitement. Il faut être patients, on ne fait pas les choses à la lègère."