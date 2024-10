La conférence de presse de Will Still avant le PSG

rclens.fr

Le RC Lens doit enchaîner après le derby avec le déplacement le plus compliqué de la saison, celui au Parc des Princes, samedi à 17h00. Will Still fait le point sur l'état d'esprit de son groupe.

Groupe

Cabot, Satriano, Aguilar, Saïd, Ganiou, Fulgini : blessés et indisponibles.

Medina : Suspendu.



Frankowski, Diouf : Incertains.

De retour : Koffi.

Le PSG

W.S. : "C'est une super équipe, mais comme toute équipe elle a ses faiblesses. Je ne vais pas toutes les dire, sinon ils vont savoir ce que l'on va faire contre eux! On va aller au Parc défendre notre identité de jeu, tout en sachant qu'il y a une adversité en face de nous. Il y a un esprit de revanche par rapport à la semaine dernière."

Derby perdu

W.S. : "Dans les 24 heures qui ont suivi, c'était dur car il y avait un sentiment d'injustice. Après, à froid, on a aussi vu que la seconde période n'était pas suffisante. On s'est remis au travail dès dimanche matin et au se prépare pour ce match à Paris."



Déficit offensif

W.S. : "Il faut être plus tueurs sur nos temps forts. C'est sûr qu'on se rendrait la vie plus facile, et il y aurait plus de maitrise dans ce que l'on veut faire sur l'ensemble du match, et pas avoir une différence de niveau en seconde période. On y réfléchit, on y travaille. C'est plus un état d'esprit car il n'y a pas de différence dans les stats. Il faut être plus tueurs et méchants, pas se compliquer la vie en faisant la passe de trop."